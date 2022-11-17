В Кремле ответили, почему изменили состав СПЧ

В Кремле заявили, что новый состав СПЧ будет лучше защищать интересы гражданского общества
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Новый состав сможет лучше защищать интересы гражданского общества при новых обстоятельствах Фото:

В Кремле заявили, что изменение состава Суда по правам человека связано с тем, что при новых обстоятельствах появляются новые лидеры мнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения», — сказал дипломат во время конференц-колла. Он добавил, что в новых условиях другие лица смогут лучше представлять интересы гражданского общества.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение поменять состав СПЧ. Глава государства исключил Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова.

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В Кремле заявили, что изменение состава Суда по правам человека связано с тем, что при новых обстоятельствах появляются новые лидеры мнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения», — сказал дипломат во время конференц-колла. Он добавил, что в новых условиях другие лица смогут лучше представлять интересы гражданского общества. Ранее президент России Владимир Путин принял решение поменять состав СПЧ. Глава государства исключил Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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