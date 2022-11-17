В Кремле ответили, почему изменили состав СПЧ

Новый состав сможет лучше защищать интересы гражданского общества при новых обстоятельствах
В Кремле заявили, что изменение состава Суда по правам человека связано с тем, что при новых обстоятельствах появляются новые лидеры мнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения», — сказал дипломат во время конференц-колла. Он добавил, что в новых условиях другие лица смогут лучше представлять интересы гражданского общества.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение поменять состав СПЧ. Глава государства исключил Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews