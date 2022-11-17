Путин изменил состав совета по правам человека

Путин вывел из СПЧ Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека Фото:

Президент России Владимир Путин принял решение вывести из состава Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова. Текст соответствующего Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Президент исключил Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова из состава СПЧ», — говорится в документ. Новые лица в Совете представляют военкор Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Совет по развития гражданского общества и правам человека при президенте РФ был создан 6 ноября 2004 года. Его основная задача — содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Сегодняшняя смена некоторых членов СПЧ связана, во-первых, с постоянной ротацией; во-вторых, туда введены лица, которые становятся лидерами общественного мнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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Президент России Владимир Путин принял решение вывести из состава Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова. Текст соответствующего Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Президент исключил Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова из состава СПЧ», — говорится в документ. Новые лица в Совете представляют военкор Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие. Совет по развития гражданского общества и правам человека при президенте РФ был создан 6 ноября 2004 года. Его основная задача — содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Сегодняшняя смена некоторых членов СПЧ связана, во-первых, с постоянной ротацией; во-вторых, туда введены лица, которые становятся лидерами общественного мнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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