Путин изменил состав совета по правам человека Путин вывел из СПЧ Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова 17 ноября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 + Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин принял решение вывести из состава Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова. Текст соответствующего Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Президент исключил Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова из состава СПЧ», — говорится в документ. Новые лица в Совете представляют военкор Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие. Совет по развития гражданского общества и правам человека при президенте РФ был создан 6 ноября 2004 года. Его основная задача — содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Сегодняшняя смена некоторых членов СПЧ связана, во-первых, с постоянной ротацией; во-вторых, туда введены лица, которые становятся лидерами общественного мнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Президент России Владимир Путин принял решение вывести из состава Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александа Асмолова. Текст соответствующего Указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Президент исключил Каляпина, Сванидзе, Винокурову и Асмолова из состава СПЧ», — говорится в документ. Новые лица в Совете представляют военкор Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие. Совет по развития гражданского общества и правам человека при президенте РФ был создан 6 ноября 2004 года. Его основная задача — содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Сегодняшняя смена некоторых членов СПЧ связана, во-первых, с постоянной ротацией; во-вторых, туда введены лица, которые становятся лидерами общественного мнения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям