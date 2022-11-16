Мишустин включил Свердловскую область в неожиданный топ-5 регионов

Мишустин: Свердловская область является лидером по обороту товаров РФ и Азербайджана

17 ноября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин назвал регионы, отличившиеся товарооборотом с Азербайджаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров по товарообороту между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. «Лидеры по межрегиональному товарообороту [России и Азербайджана], конечно, — Москва, Краснодарский, Ставропольский края, Московская и Свердловская области», — заявил Мишустин. Его слова приводит свердловский департамент информационной политики. О партнерских отношениях между Азербайджаном и Свердловской областью ранее говорил губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснял, что в 2021 году товарооборот между территориями вырос на 27%. Урал поставляет в Азербайджан металл и продукцию машиностроительного комплекса, а в обратном направлении идет продовольствие. На форуме в Азербайджане Мишустин возглавил российскую делегацию, которая прибыла 17 ноября. В ее состав также вошел губернатор Куйвашев, члены свердловского правительства и ректоры двух главных уральских вузов — УрФУ и УрГЭУ.

Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров по товарообороту между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. «Лидеры по межрегиональному товарообороту [России и Азербайджана], конечно, — Москва, Краснодарский, Ставропольский края, Московская и Свердловская области», — заявил Мишустин. Его слова приводит свердловский департамент информационной политики. О партнерских отношениях между Азербайджаном и Свердловской областью ранее говорил губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснял, что в 2021 году товарооборот между территориями вырос на 27%. Урал поставляет в Азербайджан металл и продукцию машиностроительного комплекса, а в обратном направлении идет продовольствие. На форуме в Азербайджане Мишустин возглавил российскую делегацию, которая прибыла 17 ноября. В ее состав также вошел губернатор Куйвашев, члены свердловского правительства и ректоры двух главных уральских вузов — УрФУ и УрГЭУ.