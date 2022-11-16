Свердловский губернатор вылетел с Мишустиным в Азербайджан

17 ноября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отправился в Баку в составе российской делегации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вылетел в Азербайджан в составе делегации, которую возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава региона принимает участие в XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, сообщили URA.RU в департаменте информполитки. Ранее источники агентства анонсировали, что Куйвашев несколько дней будет отсутствовать в Екатеринбурге. «У Свердловской области и Азербайджанской Республики уже выстроены прочные связи. В прошлом году наш товарооборот вырос на 27,6%. Мы поставляем в Азербайджан уральский металл, продукцию нашего машиностроительного комплекса. Из Азербайджана в Свердловскую область привозят в основном продовольственную продукцию. Между Баку и Екатеринбургом установлено регулярное авиасообщение. Мы видим высокий потенциал в развитии сотрудничества в сфере науки и образования», — высказался Куйвашев. Вместе с ним Свердловскую область в Баку представляют министр международных связей Вячеслав Ярин, профильный замгубернатора Василий Козлов, а также ректоры УрФУ Виктор Кокшаров и УрГЭУ Яков Силин. В большую российскую делегацию, помимо Мишустина, входят члены правительства РФ, несколько губернаторов, бизнесмены и главы вузов. 14 ноября источники URA.RU сообщали, что губернатор Куйвашев отлучился в длительную командировку. Несколько дней он провел в Москве, где, помимо прочего, получал вводные по новому бюджету Свердловской области. Руководить регионом на это время остался вице-губернатор Олег Чемезов.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вылетел в Азербайджан в составе делегации, которую возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава региона принимает участие в XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, сообщили URA.RU в департаменте информполитки. Ранее источники агентства анонсировали, что Куйвашев несколько дней будет отсутствовать в Екатеринбурге. «У Свердловской области и Азербайджанской Республики уже выстроены прочные связи. В прошлом году наш товарооборот вырос на 27,6%. Мы поставляем в Азербайджан уральский металл, продукцию нашего машиностроительного комплекса. Из Азербайджана в Свердловскую область привозят в основном продовольственную продукцию. Между Баку и Екатеринбургом установлено регулярное авиасообщение. Мы видим высокий потенциал в развитии сотрудничества в сфере науки и образования», — высказался Куйвашев. Вместе с ним Свердловскую область в Баку представляют министр международных связей Вячеслав Ярин, профильный замгубернатора Василий Козлов, а также ректоры УрФУ Виктор Кокшаров и УрГЭУ Яков Силин. В большую российскую делегацию, помимо Мишустина, входят члены правительства РФ, несколько губернаторов, бизнесмены и главы вузов. 14 ноября источники URA.RU сообщали, что губернатор Куйвашев отлучился в длительную командировку. Несколько дней он провел в Москве, где, помимо прочего, получал вводные по новому бюджету Свердловской области. Руководить регионом на это время остался вице-губернатор Олег Чемезов.