Режиссеры и актеры известных сериалов договариваются с Махониным снимать в Перми кино

В Пермском крае хотят снимать два фильма Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с актерской семьей Добронравовых и режиссером Олегом Фоминым. Планируется, что в регионе будут снимать два фильма. Об этом рассказал Дмитрий Махонин.

«Названия и детали пока раскрыть не могу, но задумка у фильмов хорошая — добрые комедии сейчас нам особенно нужны. Будем следить за анонсами», — поделился губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что дал поручение минкульту и центру развития кинопроизводства помочь с подбором локаций. От также озвучил, что в этом году расходы кинокомпаний на территории Пермского края превысили 70 млн рублей. По его словам, регион привлекателен природными декорациями и механизмом рибейта — возмещением части затрат на съемочный процесс.

Актер и режиссер Федор Добронравов известен массовому зрителю по сериалам «Сваты» и «Кадеты». Олег Фомин — режиссер кинокартин «День выборов», «Самый лучший фильм 2» и других.

Ранее в Пермском крае была снята историческая драма «Сердце Пармы», которая сейчас идет в кинотеатрах страны. В самой Перми также снимался фильм «Географ глобус пропил» с Константином Хабенским. Обе кинокартины сняты по роману писателя из Перми Алексея Иванова. Его продюсер Юлия Зайцева вместе с командой выпустила путеводители по Пермскому краю на основе произведений и фильмов.