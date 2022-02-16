По книгам Иванова выпустят путеводитель по трем регионам Урала

16 февраля 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Продюсер Иванова лично исследовала маршруты, включенные в путеводитель Фото: Анна Майорова © URA.RU Продюсер уральского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева выпустит путеводители на основе произведений пермского автора. Помогать в выпуске книги будут писатель Алексей Рачуня и журналистка Елена Растянис. Об этом URA.RU сообщила агент писателя. «Книга „Железный пояс“ — это альтернатива „Золотому кольцу“. В путеводителе будут отсылки к конкретным текстам Иванова. Мы включили в него 14 автомобильных маршрутов, рассчитанных на 3—7 дней, в разных областях — Свердловской, Челябинской, Пермском крае и других. В книге мы также рекомендуем гостиницы, кафе, активности в каждом городе», — рассказала нам Зайцева. По словам продюсера Иванова, презентацию путеводителя планируется провести до конца весны, чтобы благодаря ей люди смогли уже летом отправиться в путешествие. Также в планах команды Зайцевой выпустить путеводитель по роману и фильму «Сердце Пармы». В него войдут не только автомобильные, но и маршруты для сплавов по местам романа Иванова и съемок фильма. После начнется работа над «Горнозаводской цивилизацией», где будет представлено горнозаводское наследие Урала в европейском контексте. Для поездок с таким путеводителем читателям понадобится шенгенская виза. Алексей Иванов — уральский писатель и сценарист, известен своими книгами «Сердце Пармы», «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», «Золото бунта». Иванов работал совместно с Леонидом Парфеновым над документальным фильмом «Хребет России», который вышел на «Первом канале». А сериал «Пищеблок» по мотивам одноименной книги писателя занимал лидирующие строчки сериалов на «Кинопоиске». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Продюсер уральского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева выпустит путеводители на основе произведений пермского автора. Помогать в выпуске книги будут писатель Алексей Рачуня и журналистка Елена Растянис. Об этом URA.RU сообщила агент писателя. «Книга „Железный пояс“ — это альтернатива „Золотому кольцу“. В путеводителе будут отсылки к конкретным текстам Иванова. Мы включили в него 14 автомобильных маршрутов, рассчитанных на 3—7 дней, в разных областях — Свердловской, Челябинской, Пермском крае и других. В книге мы также рекомендуем гостиницы, кафе, активности в каждом городе», — рассказала нам Зайцева. По словам продюсера Иванова, презентацию путеводителя планируется провести до конца весны, чтобы благодаря ей люди смогли уже летом отправиться в путешествие. Также в планах команды Зайцевой выпустить путеводитель по роману и фильму «Сердце Пармы». В него войдут не только автомобильные, но и маршруты для сплавов по местам романа Иванова и съемок фильма. После начнется работа над «Горнозаводской цивилизацией», где будет представлено горнозаводское наследие Урала в европейском контексте. Для поездок с таким путеводителем читателям понадобится шенгенская виза. Алексей Иванов — уральский писатель и сценарист, известен своими книгами «Сердце Пармы», «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил», «Золото бунта». Иванов работал совместно с Леонидом Парфеновым над документальным фильмом «Хребет России», который вышел на «Первом канале». А сериал «Пищеблок» по мотивам одноименной книги писателя занимал лидирующие строчки сериалов на «Кинопоиске».