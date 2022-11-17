Власти Перми переселят полтысячи деревенских жителей

17 ноября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

В ближайшие три года переедут 442 человека из 14 деревень и сел Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ближайшие три года из труднодоступных сел и деревень Пермского края планируют переселить более 400 жителей. В следующем году в регионе впервые переселят пермяков из зон затопления и берегообрушения, сообщают в пресс-службе губернатора Дмитрия Махонина. «Изначально в программе переселения участвовали только территории КУБа, сейчас — уже 14 муниципалитетов. Присоединились север края и территории Коми-Пермяцкого округа. На следующую трехлетку запланировали на эти цели более 346 млн рублей», — уточнили в пресс-службе. В следующем году, по данным краевого министерства территориального развития, переселят около двухсот жителей домов поселка Углеуральский Губахинского округа. Власти отметили, что жители могут самостоятельно выбрать место переселения в пределах Пермского края. За 4 года региональные власти расселили 315 человек. На эти цели из бюджета края было перечислено почти 120 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что В Перми из-за угрозы обрушения до конца этого года должны расселить аварийный многоквартирный дом по адресу Куйбышева, 143.

В ближайшие три года из труднодоступных сел и деревень Пермского края планируют переселить более 400 жителей. В следующем году в регионе впервые переселят пермяков из зон затопления и берегообрушения, сообщают в пресс-службе губернатора Дмитрия Махонина. «Изначально в программе переселения участвовали только территории КУБа, сейчас — уже 14 муниципалитетов. Присоединились север края и территории Коми-Пермяцкого округа. На следующую трехлетку запланировали на эти цели более 346 млн рублей», — уточнили в пресс-службе. В следующем году, по данным краевого министерства территориального развития, переселят около двухсот жителей домов поселка Углеуральский Губахинского округа. Власти отметили, что жители могут самостоятельно выбрать место переселения в пределах Пермского края. За 4 года региональные власти расселили 315 человек. На эти цели из бюджета края было перечислено почти 120 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что В Перми из-за угрозы обрушения до конца этого года должны расселить аварийный многоквартирный дом по адресу Куйбышева, 143.