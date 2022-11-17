17 ноября 2022
16 ноября 2022

Тюменцы обеспокоены смертельной для птиц находкой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экопарк Затюменский. Тюмень, птицы, экопарк, синицы, экопарк затюменский
Жители Тюмени опасаются за жизнь птиц Фото:

Тюменцы обеспокоены найденной клеевой ловушкой для птиц, которая может быть смертельной для них. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети.

«В районе Дома Обороны обнаружены живодеры. Продавцы с фруктового ларька делают „заманку“ для птиц, чтобы они приклеились и умерли, как мухи» — написали в группе «ЧС Тюмень|Отзовик» в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные сожгли бездомную собаку в центре Тюмени. Три собачки жили вблизи остановки на улице Володарского, а позже внезапно исчезли.

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Тюменцы обеспокоены найденной клеевой ловушкой для птиц, которая может быть смертельной для них. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети. «В районе Дома Обороны обнаружены живодеры. Продавцы с фруктового ларька делают „заманку“ для птиц, чтобы они приклеились и умерли, как мухи» — написали в группе «ЧС Тюмень|Отзовик» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные сожгли бездомную собаку в центре Тюмени. Три собачки жили вблизи остановки на улице Володарского, а позже внезапно исчезли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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