Тюменцы обеспокоены смертельной для птиц находкой. Видео

18 ноября 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени опасаются за жизнь птиц Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы обеспокоены найденной клеевой ловушкой для птиц, которая может быть смертельной для них. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети. «В районе Дома Обороны обнаружены живодеры. Продавцы с фруктового ларька делают „заманку“ для птиц, чтобы они приклеились и умерли, как мухи» — написали в группе «ЧС Тюмень|Отзовик» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные сожгли бездомную собаку в центре Тюмени. Три собачки жили вблизи остановки на улице Володарского, а позже внезапно исчезли.

Тюменцы обеспокоены найденной клеевой ловушкой для птиц, которая может быть смертельной для них. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети. «В районе Дома Обороны обнаружены живодеры. Продавцы с фруктового ларька делают „заманку“ для птиц, чтобы они приклеились и умерли, как мухи» — написали в группе «ЧС Тюмень|Отзовик» в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные сожгли бездомную собаку в центре Тюмени. Три собачки жили вблизи остановки на улице Володарского, а позже внезапно исчезли.