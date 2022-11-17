Жители Тюмени опасаются за жизнь птиц
Тюменцы обеспокоены найденной клеевой ловушкой для птиц, которая может быть смертельной для них. Об этом очевидцы сообщили в социальной сети.
«В районе Дома Обороны обнаружены живодеры. Продавцы с фруктового ларька делают „заманку“ для птиц, чтобы они приклеились и умерли, как мухи» — написали в группе «ЧС Тюмень|Отзовик» в соцсети «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные сожгли бездомную собаку в центре Тюмени. Три собачки жили вблизи остановки на улице Володарского, а позже внезапно исчезли.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii