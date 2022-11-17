В Киеве зафиксировали рекорд по экстренному отключению электричества

18 ноября 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

Систему электроснабжения Киева ограничили почти на 523 МВт, заявил Сергей Коваленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшие сутки был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии и газа на Украине YASNO Сергей Коваленко. «Аварийные отключения [в столице Украины] происходят весь день, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за все время», — написал Сергей Коваленко в своих соцсетях. Новость по теме Что известно об ударах по Украине 15 ноября Он отметил, что перед энергетиками сейчас стоит задача по обеспечению критической инфраструктуры и стабилизации системы. По его словам, это необходимы во избежание еще больших повреждений. Также Коваленко отметил, что не знает, когда подача электричества будет восстановлена. «[Этой информации нет] ни у меня, ни в сетях, ни особенно на горячей линии технической поддержки [электросетевой компании]. Стоит это понять», — резюмировал он. 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После подрыва Крымского моста Вооруженными силами Украины (ВСУ), войска РФ начали обстреливать украинскую территорию с 10 октября.

За прошедшие сутки был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии и газа на Украине YASNO Сергей Коваленко. «Аварийные отключения [в столице Украины] происходят весь день, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за все время», — написал Сергей Коваленко в своих соцсетях. Он отметил, что перед энергетиками сейчас стоит задача по обеспечению критической инфраструктуры и стабилизации системы. По его словам, это необходимы во избежание еще больших повреждений. Также Коваленко отметил, что не знает, когда подача электричества будет восстановлена. «[Этой информации нет] ни у меня, ни в сетях, ни особенно на горячей линии технической поддержки [электросетевой компании]. Стоит это понять», — резюмировал он. 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После подрыва Крымского моста Вооруженными силами Украины (ВСУ), войска РФ начали обстреливать украинскую территорию с 10 октября.