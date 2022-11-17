Соглашение о сотрудничестве между городами подписано 16 ноябряФото: сайт постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области
Полевской (Свердловская область) и Альметьевск (Республика Татарстан) стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Полевского Константин Поспелов и глава Альметьевска Тимур Нагуманов на Общероссийском форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского на официальном сайте.
«На полях VI Общероссийского форума стратегического развития „Города России 2030“ было подписано важное соглашение между главами Полевского и Альметьевска. Установлено сотрудничество между городами», — говорится в сообщении. Форум проходил 16 ноября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Соглашение призвано расширить возможности социокультурного обмена между городами, а также укрепить дружественные межнациональные связи жителей Свердловской области и Татарстана. Текущие соглашение является уже шестым по счету документом о взаимном сотрудничестве между муниципалитетами, отмечает пресс-служба постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области на официальном сайте.
Соглашение было подписано 16 ноября на форуме «Города России 2030»
Фото: сайт администрации Полевского
Соглашение призвано укрепить дружественные межнациональные связи жителей регионов
Фото: сайт администрации Полевского
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Полевской (Свердловская область) и Альметьевск (Республика Татарстан) стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве подписали мэр Полевского Константин Поспелов и глава Альметьевска Тимур Нагуманов на Общероссийском форуме «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». Об этом сообщает пресс-служба администрации Полевского на официальном сайте. «На полях VI Общероссийского форума стратегического развития „Города России 2030“ было подписано важное соглашение между главами Полевского и Альметьевска. Установлено сотрудничество между городами», — говорится в сообщении. Форум проходил 16 ноября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Соглашение призвано расширить возможности социокультурного обмена между городами, а также укрепить дружественные межнациональные связи жителей Свердловской области и Татарстана. Текущие соглашение является уже шестым по счету документом о взаимном сотрудничестве между муниципалитетами, отмечает пресс-служба постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области на официальном сайте.