В Кургане сообщили о нападении на женщину в аптеке

18 ноября 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Факт нападения в полиции пока не подтвердили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В льготном отделе аптеки №64 «Курганфармация» мужчина в возрасте напал на женщину возле кассы обслуживания. Об этом в паблике «Инцидент Курган» сообщила пользователь соцсети «ВКонтакте» Надежда Поляковская. Она рассказала, что нападавший ударил женщину по голове и несколько раз пнул, его остановили посетители. «Мужчина в зрелом возрасте, примерно 65 лет. У него был рецепт на 60 таблеток, а он требовал 100. Ему фармацевты пояснили, что не могут выдать 100, если врач выписал 60. Он развернулся и ударил наотмашь женщину-воспитателя детского сада, которая просто молча стояла за ним в очереди. Этот мужчина неадекватный и опасен для общества. Сорвал свою злость на женщине, которая не может ему ответить, причинив ей телесные повреждения и шок всем, кто при этом присутствовал», — поделилась очевидец. По словам свидетеля, полицию пришлось ждать около часа, а мужчина скрылся с места инцидента. Потерпевшая написала заявление в полицию. Пользователь соцсети также сообщила, что в отделе для получения лекарств не оказалось камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области. Ответ на момент публикации не поступил.

В льготном отделе аптеки №64 «Курганфармация» мужчина в возрасте напал на женщину возле кассы обслуживания. Об этом в паблике «Инцидент Курган» сообщила пользователь соцсети «ВКонтакте» Надежда Поляковская. Она рассказала, что нападавший ударил женщину по голове и несколько раз пнул, его остановили посетители. «Мужчина в зрелом возрасте, примерно 65 лет. У него был рецепт на 60 таблеток, а он требовал 100. Ему фармацевты пояснили, что не могут выдать 100, если врач выписал 60. Он развернулся и ударил наотмашь женщину-воспитателя детского сада, которая просто молча стояла за ним в очереди. Этот мужчина неадекватный и опасен для общества. Сорвал свою злость на женщине, которая не может ему ответить, причинив ей телесные повреждения и шок всем, кто при этом присутствовал», — поделилась очевидец. По словам свидетеля, полицию пришлось ждать около часа, а мужчина скрылся с места инцидента. Потерпевшая написала заявление в полицию. Пользователь соцсети также сообщила, что в отделе для получения лекарств не оказалось камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области. Ответ на момент публикации не поступил.