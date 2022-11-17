Боец ДНР «Байкал» сообщил о ликвидации украинских диверсантов под Артемовском

18 ноября 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Боец с позывным «Байкал» рассказал об уничтожении украинских диверсионных групп Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов под Артемовском. Об этом рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным «Байкал». «Во время разведки с воздуха было замечено перемещение двух групп украинских диверсантов [под Артемовском]. Одна из них была ликвидирована артиллерией, вторая забаррикадировалась в подвале дома, где был оборудован бункер», — сообщил «Байкал» в беседе с РИА Новости. По его словам, военные попытались уговорить диверсантов сдаться в плен, дав время на обдумывание решения. Когда бойцы спустились вниз, чтобы узнать, что надумали диверсанты, один из них кинул в российских военных гранату, продолжил собеседник агентства. «Байкал» заявил, что из-за отсутствия успеха в переговорах было принято решение подорвать бункер с диверсантами. Из состава диверсионной группы выжил один человек, которого взяли в плен. Пленному оказана необходимая медицинская помощь, и он уже дает показания, резюмировал он. Ранее URA.RU рассказало об уничтожении диверсионных групп на Кинбурнской косе. После этого в левобережной части Херсонской области была уничтожена еще одна группа диверсантов. Специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации можно достичь в ходе переговоров.

Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов под Артемовском. Об этом рассказал боец Народной милиции ДНР с позывным «Байкал». «Во время разведки с воздуха было замечено перемещение двух групп украинских диверсантов [под Артемовском]. Одна из них была ликвидирована артиллерией, вторая забаррикадировалась в подвале дома, где был оборудован бункер», — сообщил «Байкал» в беседе с РИА Новости. По его словам, военные попытались уговорить диверсантов сдаться в плен, дав время на обдумывание решения. Когда бойцы спустились вниз, чтобы узнать, что надумали диверсанты, один из них кинул в российских военных гранату, продолжил собеседник агентства. «Байкал» заявил, что из-за отсутствия успеха в переговорах было принято решение подорвать бункер с диверсантами. Из состава диверсионной группы выжил один человек, которого взяли в плен. Пленному оказана необходимая медицинская помощь, и он уже дает показания, резюмировал он. Ранее URA.RU рассказало об уничтожении диверсионных групп на Кинбурнской косе. После этого в левобережной части Херсонской области была уничтожена еще одна группа диверсантов. Специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации можно достичь в ходе переговоров.