Кремль: Украина не хочет никаких переговоров с Россией

17 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Кремле не знают, что может приблизить переговоры с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона не хочет никаких переговоров, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле нет уверенности в том, что могло бы приблизить диалог с Киевом. Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам, но до этого момента продолжит добиваться своих целей путем спецоперации. «Мы не знаем [что приблизит переговоры Киева и Москвы]. У украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказывают от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести переговоры. Потом они хотят переговоры, но публичные. Однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. Песков подчеркнул, что не бывает публичных переговоров, на которых настаивал глава Украины Владимир Зеленский. При этом он напомнил, что Россия готова к переговорам. По словам Пескова, текст мирного договора был согласован еще в марте, и тогда же Россия довела свои цели до украинской стороны. Пресс-секретарь Кремля заявил, что Москва продолжит добиваться их — путем переговоров или путем спецоперации. Ранее Зеленский предложил России провести публичные переговоры. По его словам, он получил сигнал от партнеров, что Москва готова к диалогу. При этом ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным.

Украинская сторона не хочет никаких переговоров, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле нет уверенности в том, что могло бы приблизить диалог с Киевом. Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам, но до этого момента продолжит добиваться своих целей путем спецоперации. «Мы не знаем [что приблизит переговоры Киева и Москвы]. У украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказывают от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести переговоры. Потом они хотят переговоры, но публичные. Однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ходе конференц-колла. Песков подчеркнул, что не бывает публичных переговоров, на которых настаивал глава Украины Владимир Зеленский. При этом он напомнил, что Россия готова к переговорам. По словам Пескова, текст мирного договора был согласован еще в марте, и тогда же Россия довела свои цели до украинской стороны. Пресс-секретарь Кремля заявил, что Москва продолжит добиваться их — путем переговоров или путем спецоперации. Ранее Зеленский предложил России провести публичные переговоры. По его словам, он получил сигнал от партнеров, что Москва готова к диалогу. При этом ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным.