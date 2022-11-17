На федеральной трассе в Курганской области в аварии погиб водитель УАЗа

18 ноября 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

На трассе в Курганской области в результате ДТП скончался 33- летний водитель УАЗа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в Юргамышском округе ночью столкнулись УАЗ и фура. В ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На трассе „Иртыш“ (направление Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) автомобиль УАЗ 31519, за рулем которого находился 33-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с фурой Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что авария произошла в час ночи 17 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что 4 ноября в аварии, которая произошла на автодороге Шумиха — Усть-Уйское, погибли двое несовершеннолетних. По данным областной ГИБДД, 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением. Машина на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota. На курганской трассе произошло смертельное ДТП Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану В ночной аварии погиб водитель УАЗа Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

В Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в Юргамышском округе ночью столкнулись УАЗ и фура. В ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На трассе „Иртыш“ (направление Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) автомобиль УАЗ 31519, за рулем которого находился 33-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с фурой Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что авария произошла в час ночи 17 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что 4 ноября в аварии, которая произошла на автодороге Шумиха — Усть-Уйское, погибли двое несовершеннолетних. По данным областной ГИБДД, 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением. Машина на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.