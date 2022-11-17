17 ноября 2022

На федеральной трассе в Курганской области в аварии погиб водитель УАЗа

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помощь
На трассе в Курганской области в результате ДТП скончался 33- летний водитель УАЗа (архивное фото) Фото:

В Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в Юргамышском округе ночью столкнулись УАЗ и фура. В ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«На трассе „Иртыш“ (направление Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) автомобиль УАЗ 31519, за рулем которого находился 33-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с фурой Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что авария произошла в час ночи 17 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что 4 ноября в аварии, которая произошла на автодороге Шумиха — Усть-Уйское, погибли двое несовершеннолетних. По данным областной ГИБДД, 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением. Машина на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.

На курганской трассе произошло смертельное ДТП
Фото:
В ночной аварии погиб водитель УАЗа
Фото:

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В Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в Юргамышском округе ночью столкнулись УАЗ и фура. В ДТП погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «На трассе „Иртыш“ (направление Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск) автомобиль УАЗ 31519, за рулем которого находился 33-летний мужчина, выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с фурой Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП водитель УАЗа скончался на месте, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что авария произошла в час ночи 17 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что 4 ноября в аварии, которая произошла на автодороге Шумиха — Усть-Уйское, погибли двое несовершеннолетних. По данным областной ГИБДД, 30-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Polo, не справилась с управлением. Машина на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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