Челябинские ревизоры приедут в Нагайбакский район

В КСП проверят эффективность муниципальных чиновников при работе с бюджетом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приедет с проверкой в Нагайбакский район. Ревизоры проверят администрацию муниципального района на результативность и расходование бюджета. Об этом 18 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«С 21 ноября приступаем к проведению контрольного мероприятия „Проверка результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского муниципального района“. Мероприятие плановое», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отмечают, что проверять будут финансовое управление администрации района, управление по имуществу и земельным отношениям. Программа проверки включает анализ исполнения бюджета района по доходам, проверка использования муниципального имущества и земельных участков, а также принятые меры по взысканию аренды с должников.