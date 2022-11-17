17 ноября 2022

Челябинские ревизоры приедут в Нагайбакский район

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
В КСП проверят эффективность муниципальных чиновников при работе с бюджетом Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приедет с проверкой в Нагайбакский район. Ревизоры проверят администрацию муниципального района на результативность и расходование бюджета. Об этом 18 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«С 21 ноября приступаем к проведению контрольного мероприятия „Проверка результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского муниципального района“. Мероприятие плановое», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

В ведомстве отмечают, что проверять будут финансовое управление администрации района, управление по имуществу и земельным отношениям. Программа проверки включает анализ исполнения бюджета района по доходам, проверка использования муниципального имущества и земельных участков, а также принятые меры по взысканию аренды с должников.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) приедет с проверкой в Нагайбакский район. Ревизоры проверят администрацию муниципального района на результативность и расходование бюджета. Об этом 18 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «С 21 ноября приступаем к проведению контрольного мероприятия „Проверка результативности мер, направленных на увеличение поступления доходов в бюджет Нагайбакского муниципального района“. Мероприятие плановое», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. В ведомстве отмечают, что проверять будут финансовое управление администрации района, управление по имуществу и земельным отношениям. Программа проверки включает анализ исполнения бюджета района по доходам, проверка использования муниципального имущества и земельных участков, а также принятые меры по взысканию аренды с должников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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