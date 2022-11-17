Пермяк отправился в тюрьму за угрозы в адрес следователя

Следующие два года пермяк проведет в тюрьме
Жителя Кудымкара осудили за угрозы в адрес следователя, которая ранее вела дело его приятеля. О наказании за необдуманные слова рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
«Житель Кудымкара в марте 2022 года находился в следственном отделе МВД „Кудымкарский“. Он начал выражать недовольство действиями старшего следователя, которая ранее вела уголовное дело в отношении его знакомого. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина угрожал применить насилие в адрес сотрудницы МВД», — сообщает ведомство.
Суд признал мужчину виновным. Следующие два года он проведет в тюрьме.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P