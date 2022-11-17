Пермяк отправился в тюрьму за угрозы в адрес следователя

18 ноября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Следующие два года пермяк проведет в тюрьме Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителя Кудымкара осудили за угрозы в адрес следователя, которая ранее вела дело его приятеля. О наказании за необдуманные слова рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Житель Кудымкара в марте 2022 года находился в следственном отделе МВД „Кудымкарский“. Он начал выражать недовольство действиями старшего следователя, которая ранее вела уголовное дело в отношении его знакомого. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина угрожал применить насилие в адрес сотрудницы МВД», — сообщает ведомство. Суд признал мужчину виновным. Следующие два года он проведет в тюрьме.

Жителя Кудымкара осудили за угрозы в адрес следователя, которая ранее вела дело его приятеля. О наказании за необдуманные слова рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Житель Кудымкара в марте 2022 года находился в следственном отделе МВД „Кудымкарский“. Он начал выражать недовольство действиями старшего следователя, которая ранее вела уголовное дело в отношении его знакомого. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина угрожал применить насилие в адрес сотрудницы МВД», — сообщает ведомство. Суд признал мужчину виновным. Следующие два года он проведет в тюрьме.