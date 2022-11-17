17 ноября 2022

Пермяк отправился в тюрьму за угрозы в адрес следователя

© Служба новостей «URA.RU»
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Следующие два года пермяк проведет в тюрьме Фото:

Жителя Кудымкара осудили за угрозы в адрес следователя, которая ранее вела дело его приятеля. О наказании за необдуманные слова рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Житель Кудымкара в марте 2022 года находился в следственном отделе МВД „Кудымкарский“. Он начал выражать недовольство действиями старшего следователя, которая ранее вела уголовное дело в отношении его знакомого. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина угрожал применить насилие в адрес сотрудницы МВД», — сообщает ведомство.

Суд признал мужчину виновным. Следующие два года он проведет в тюрьме.

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Жителя Кудымкара осудили за угрозы в адрес следователя, которая ранее вела дело его приятеля. О наказании за необдуманные слова рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Житель Кудымкара в марте 2022 года находился в следственном отделе МВД „Кудымкарский“. Он начал выражать недовольство действиями старшего следователя, которая ранее вела уголовное дело в отношении его знакомого. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина угрожал применить насилие в адрес сотрудницы МВД», — сообщает ведомство. Суд признал мужчину виновным. Следующие два года он проведет в тюрьме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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