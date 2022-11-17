Авария произошла на объездной дороге Краснокамска
На трассе в Перском крае произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«Сейчас на объездной у Краснокамска», — пишет автор фотографии. В пресс-службе краевой ГИБДД агентству сообщили, что их сотрудники находятся на месте аварии, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ не поступил.
Авария произошла на объездной дороге Краснокамска
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