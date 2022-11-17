17 ноября 2022

На пермской трассе в ДТП попала машина скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Авария произошла на объездной дороге Краснокамска Фото:

На трассе в Перском крае произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Сейчас на объездной у Краснокамска», — пишет автор фотографии. В пресс-службе краевой ГИБДД агентству сообщили, что их сотрудники находятся на месте аварии, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ не поступил.

Авария произошла на объездной дороге Краснокамска

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На трассе в Перском крае произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Сейчас на объездной у Краснокамска», — пишет автор фотографии. В пресс-службе краевой ГИБДД агентству сообщили, что их сотрудники находятся на месте аварии, они выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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