На пермской трассе в ДТП попала машина скорой помощи. Фото

18 ноября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Авария произошла на объездной дороге Краснокамска Фото: Анна Майорова © URA.RU На трассе в Перском крае произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Сейчас на объездной у Краснокамска», — пишет автор фотографии. В пресс-службе краевой ГИБДД агентству сообщили, что их сотрудники находятся на месте аварии, они выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ не поступил. Авария произошла на объездной дороге Краснокамска telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

На трассе в Перском крае произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места ДТП очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Сейчас на объездной у Краснокамска», — пишет автор фотографии. В пресс-службе краевой ГИБДД агентству сообщили, что их сотрудники находятся на месте аварии, они выясняют все обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ не поступил.