В военкомат «курганской Рублевки» ищут нового руководителя

В военкомат Кетовского округа, часто именуемого «курганской Рублевкой», ищут нового комиссара. Должность стала вакантной после назначения бывшего начальника Сергея Дюрягина военкомом города Кургана, рассказали URA.RU источники, знакомые с кадровой проблемой комиссариата.
«В Кетово после ухода Дюрягина некому руководить военкоматом. Комиссариату срочно требуется опытный работник с офицерским опытом», — комментируют ситуацию источники. После того, как Дюрягина перевели в областной центр, в военкомате не осталось сотрудников в «погонах».
В областном военкомате URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности военного комиссара по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам назначена Елена Михайленко. Ранее она занимала должность начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу. При этом в военкомате не стали отрицать, что на должность кетовского военкома ищут кандидатов.
Ранее URA.RU сообщало, что курганским военкоматам требуются сотрудники. В военные комиссариаты на работу ждут офицеров запаса или граждан с высшим образованием.
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