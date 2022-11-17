17 ноября 2022

В военкомат «курганской Рублевки» ищут нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат Кетово. Курган , призыв, военкомат, призывной пункт, военкомат кетово
На должность военкома по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам ищут кандидата с офицерским опытом Фото:

В военкомат Кетовского округа, часто именуемого «курганской Рублевкой», ищут нового комиссара. Должность стала вакантной после назначения бывшего начальника Сергея Дюрягина военкомом города Кургана, рассказали URA.RU источники, знакомые с кадровой проблемой комиссариата.

«В Кетово после ухода Дюрягина некому руководить военкоматом. Комиссариату срочно требуется опытный работник с офицерским опытом», — комментируют ситуацию источники. После того, как Дюрягина перевели в областной центр, в военкомате не осталось сотрудников в «погонах».

В областном военкомате URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности военного комиссара по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам назначена Елена Михайленко. Ранее она занимала должность начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу. При этом в военкомате не стали отрицать, что на должность кетовского военкома ищут кандидатов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским военкоматам требуются сотрудники. В военные комиссариаты на работу ждут офицеров запаса или граждан с высшим образованием.

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В военкомат Кетовского округа, часто именуемого «курганской Рублевкой», ищут нового комиссара. Должность стала вакантной после назначения бывшего начальника Сергея Дюрягина военкомом города Кургана, рассказали URA.RU источники, знакомые с кадровой проблемой комиссариата. «В Кетово после ухода Дюрягина некому руководить военкоматом. Комиссариату срочно требуется опытный работник с офицерским опытом», — комментируют ситуацию источники. После того, как Дюрягина перевели в областной центр, в военкомате не осталось сотрудников в «погонах». В областном военкомате URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности военного комиссара по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам назначена Елена Михайленко. Ранее она занимала должность начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу. При этом в военкомате не стали отрицать, что на должность кетовского военкома ищут кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что курганским военкоматам требуются сотрудники. В военные комиссариаты на работу ждут офицеров запаса или граждан с высшим образованием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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