В военкомат «курганской Рублевки» ищут нового руководителя

18 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

На должность военкома по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам ищут кандидата с офицерским опытом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В военкомат Кетовского округа, часто именуемого «курганской Рублевкой», ищут нового комиссара. Должность стала вакантной после назначения бывшего начальника Сергея Дюрягина военкомом города Кургана, рассказали URA.RU источники, знакомые с кадровой проблемой комиссариата. «В Кетово после ухода Дюрягина некому руководить военкоматом. Комиссариату срочно требуется опытный работник с офицерским опытом», — комментируют ситуацию источники. После того, как Дюрягина перевели в областной центр, в военкомате не осталось сотрудников в «погонах». В областном военкомате URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности военного комиссара по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам назначена Елена Михайленко. Ранее она занимала должность начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу. При этом в военкомате не стали отрицать, что на должность кетовского военкома ищут кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что курганским военкоматам требуются сотрудники. В военные комиссариаты на работу ждут офицеров запаса или граждан с высшим образованием.

В военкомат Кетовского округа, часто именуемого «курганской Рублевкой», ищут нового комиссара. Должность стала вакантной после назначения бывшего начальника Сергея Дюрягина военкомом города Кургана, рассказали URA.RU источники, знакомые с кадровой проблемой комиссариата. «В Кетово после ухода Дюрягина некому руководить военкоматом. Комиссариату срочно требуется опытный работник с офицерским опытом», — комментируют ситуацию источники. После того, как Дюрягина перевели в областной центр, в военкомате не осталось сотрудников в «погонах». В областном военкомате URA.RU сообщили, что временно исполняющим обязанности военного комиссара по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам назначена Елена Михайленко. Ранее она занимала должность начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу. При этом в военкомате не стали отрицать, что на должность кетовского военкома ищут кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что курганским военкоматам требуются сотрудники. В военные комиссариаты на работу ждут офицеров запаса или граждан с высшим образованием.