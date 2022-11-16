16 ноября 2022

В курганских военкоматах ждут на работу офицеров запаса

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Курганским военкоматам не хватает сотрудников с опытом службы в армии Фото:

Военные комиссариаты Курганской области испытывают кадровые проблемы. Прежде всего, в штате военкоматов были бы рады видеть офицеров запаса с их опытом, сообщили URA.RU источники, которым уже поступали предложения из военкоматов.

«Военкомат предлагает офицерам запаса, которые ранее там работали, вернуться в военкомат. Должности различные. Но некоторые офицеры не готовы рассматривать предложения. Во-первых, некоторых сократили около 10 лет назад и больше, и у них осталась некоторая обида. Во-вторых, сейчас нагрузка в разы больше, и зарплата не соответствует этой нагрузке. Хотя некоторых офицеров это не смущает, и они готовы рассмотреть вариант вернуться на службу из чувства долга», — говорят родственники бывших военных. В областном военкомате URA.RU подтвердили, что имеются свободные вакансии. На них ждут преимущественно специалистов с высшим образованием, при этом опыт службы в войсках желателен.

По информации на сайте правительства Курганской области, военным комиссариатам требуется 27 сотрудников. Данные опубликованы по состоянию на 3 ноября.

Помимо врачей и фельдшеров, военкоматам требуются начальники и помощники отделений. Больше всего вакансий в областном военкомате и комиссариате города Кургана. Также требуются сотрудники в Кетовский и Шадринский военкоматы. Есть вакансии водителей и сторожа. Размер оплаты труда варьируется от 17,5 до 25 тыс. руб.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщили о назначении нового военкома. Начальником курганского комиссариата стал Сергей Дюрягин, ранее руководивший военкоматом Кетовского, Притобольного и Половинского районов.

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Военные комиссариаты Курганской области испытывают кадровые проблемы. Прежде всего, в штате военкоматов были бы рады видеть офицеров запаса с их опытом, сообщили URA.RU источники, которым уже поступали предложения из военкоматов. «Военкомат предлагает офицерам запаса, которые ранее там работали, вернуться в военкомат. Должности различные. Но некоторые офицеры не готовы рассматривать предложения. Во-первых, некоторых сократили около 10 лет назад и больше, и у них осталась некоторая обида. Во-вторых, сейчас нагрузка в разы больше, и зарплата не соответствует этой нагрузке. Хотя некоторых офицеров это не смущает, и они готовы рассмотреть вариант вернуться на службу из чувства долга», — говорят родственники бывших военных. В областном военкомате URA.RU подтвердили, что имеются свободные вакансии. На них ждут преимущественно специалистов с высшим образованием, при этом опыт службы в войсках желателен. По информации на сайте правительства Курганской области, военным комиссариатам требуется 27 сотрудников. Данные опубликованы по состоянию на 3 ноября. Помимо врачей и фельдшеров, военкоматам требуются начальники и помощники отделений. Больше всего вакансий в областном военкомате и комиссариате города Кургана. Также требуются сотрудники в Кетовский и Шадринский военкоматы. Есть вакансии водителей и сторожа. Размер оплаты труда варьируется от 17,5 до 25 тыс. руб. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сообщили о назначении нового военкома. Начальником курганского комиссариата стал Сергей Дюрягин, ранее руководивший военкоматом Кетовского, Притобольного и Половинского районов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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