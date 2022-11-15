В Кургане назначили нового военкома

Ранее военный комиссариат Кургана возглавлял Сергей Васильев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В военном комиссариате по городу Кургану назначили нового начальника. Им стал Сергей Дюрягин, который ранее был военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов, сообщил URA.RU источник, связанный с силовыми ведомствами. Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Новым военным комиссаром Кургана стал Сергей Дюрягин. Его знают как грамотного офицера, который отлично справляется со своими обязанностями», — рассказал URA.RU источник. В областном военкомате URA.RU сообщили, что Дюрягин является майором запаса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане военный комиссар Сергей Васильев покинул свою должность. Васильев руководил комиссариатом города более 12 лет.