15 ноября 2022

В Кургане назначили нового военкома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат Курганской области. Курган, призыв, военкомат, призывной пункт, военный комиссариат, военный комиссариат по курганской области
Ранее военный комиссариат Кургана возглавлял Сергей Васильев Фото:

В военном комиссариате по городу Кургану назначили нового начальника. Им стал Сергей Дюрягин, который ранее был военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов, сообщил URA.RU источник, связанный с силовыми ведомствами. Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате.

«Новым военным комиссаром Кургана стал Сергей Дюрягин. Его знают как грамотного офицера, который отлично справляется со своими обязанностями», — рассказал URA.RU источник. В областном военкомате URA.RU сообщили, что Дюрягин является майором запаса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане военный комиссар Сергей Васильев покинул свою должность. Васильев руководил комиссариатом города более 12 лет.

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В военном комиссариате по городу Кургану назначили нового начальника. Им стал Сергей Дюрягин, который ранее был военным комиссаром Кетовского, Половинского и Притобольного районов, сообщил URA.RU источник, связанный с силовыми ведомствами. Информацию URA.RU подтвердили в областном военкомате. «Новым военным комиссаром Кургана стал Сергей Дюрягин. Его знают как грамотного офицера, который отлично справляется со своими обязанностями», — рассказал URA.RU источник. В областном военкомате URA.RU сообщили, что Дюрягин является майором запаса. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане военный комиссар Сергей Васильев покинул свою должность. Васильев руководил комиссариатом города более 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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