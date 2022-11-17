Челябинский депутат отправил мобилизованным землякам печки-буржуйки

Очередной груз на фронт отправлен из Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат городского собрания Копейска (Челябинская область) Петр Шредер купил для мобилизованных земляков печки-буржуйки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Копейчане передали для мобилизованных вещи первой необходимости: нательное белье, теплые носки, газовые горелки, а также продукты с длительным сроком хранения: консервы, чай, печенье и конфеты. Большой вклад в формирование груза внес депутат городского Собрания депутатов Петр Шредер: на личные средства он приобрел десять печек-буржуек», — отметили в партии.

Необходимые вещи передали в исполнительный комитет ЕР, скоро их доставят на фронт. В сборе и доставке помощи участвовал и мэр Копейска Андрей Фалейчик.

Ранее бойцы в зоне СВО получили посылку из Челябинска. Им пришло 600 килограмм ценного груза из медикаментов, одежды и техники. Этот груз также был собран волонтерами.

С 24 февраля России проводи спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее конечной целью СВО является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима