Груз из Челябинска в зону СВО доставили 13 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы в зоне СВО получили 600 килограмм ценного груза из Челябинска. Посылку доставили на фронт через Белгород 13 ноября, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова.

«Вчера, 13 ноября, бойцы получили наш груз, отправленный транспортной компанией „Кит“ через Белгород. Ребятам были доставлены необходимые вещи по запросу: тепловизор, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, еда и теплые вещи», — рассказала Солдатенкова.

Теплые вещи, медикаменты и техника были отправлены ремонтной бригаде, Росгвардии, пограничникам и мотострелкам, а также в полевой госпиталь. Мобилизованные земляки получили от челябинских волонтеров берцы и сапоги, плитники, пауэр-банки, батарейки, еду и сигареты.

Бойцы из Челябинска распаковали посылки, получили письма от родных и были очень воодушевлены. Солдаты из Челябинска записали видео, где поблагодарили волонтеров из Челябинска.

24 февраля на Украине началась спецоперация РФ. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Ребятам были доставлены необходимые вещи по запросу: тепловизор, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, еда и теплые вещи Фото: Надежда Солдатенкова

Бойцы получили груз, отправленный транспортной компанией «Кит» через Белгород 13 ноября Фото: Надежда Солдатенкова

Бойцы из Челябинска распаковали посылки, получили письма от родных и были очень воодушевлены Фото: Надежда Солдатенкова