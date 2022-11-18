Прокуратура Швеции признала терактом взрывы на «Северных потоках»

18 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Взрывы на «Северных потоках» — это диверсия. Об этом сообщает прокуратура Швеции. «Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на «Северных потоках» подтверждает версию о диверсии, в ходе осмотра задокументированы обширные повреждения труб в результате взрывов, изъяты несколько «иностранных предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки, — сообщает прокуратура в своем пресс-релизе. Диверсия произошла в ночь с 27 сентября. В качестве подозреваемых в инциденте на «Северных потоках» считают Великобританию.

Взрывы на «Северных потоках» — это диверсия. Об этом сообщает прокуратура Швеции. «Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на «Северных потоках» подтверждает версию о диверсии, в ходе осмотра задокументированы обширные повреждения труб в результате взрывов, изъяты несколько «иностранных предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки, — сообщает прокуратура в своем пресс-релизе. Диверсия произошла в ночь с 27 сентября. В качестве подозреваемых в инциденте на «Северных потоках» считают Великобританию.