Прокуратура Швеции признала терактом взрывы на «Северных потоках»

В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Взрывы на «Северных потоках» — это диверсия. Об этом сообщает прокуратура Швеции.
«Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на «Северных потоках» подтверждает версию о диверсии, в ходе осмотра задокументированы обширные повреждения труб в результате взрывов, изъяты несколько «иностранных предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки, — сообщает прокуратура в своем пресс-релизе.
Диверсия произошла в ночь с 27 сентября. В качестве подозреваемых в инциденте на «Северных потоках» считают Великобританию.
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