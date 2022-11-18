Прокуратура Швеции признала терактом взрывы на «Северных потоках»

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В Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Взрывы на «Северных потоках» — это диверсия. Об этом сообщает прокуратура Швеции.

«Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на «Северных потоках» подтверждает версию о диверсии, в ходе осмотра задокументированы обширные повреждения труб в результате взрывов, изъяты несколько «иностранных предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки, — сообщает прокуратура в своем пресс-релизе.

Диверсия произошла в ночь с 27 сентября. В качестве подозреваемых в инциденте на «Северных потоках» считают Великобританию.

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Взрывы на «Северных потоках» — это диверсия. Об этом сообщает прокуратура Швеции. «Служба безопасности Швеции заявила, что расследование ЧП на «Северных потоках» подтверждает версию о диверсии, в ходе осмотра задокументированы обширные повреждения труб в результате взрывов, изъяты несколько «иностранных предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки, — сообщает прокуратура в своем пресс-релизе. Диверсия произошла в ночь с 27 сентября. В качестве подозреваемых в инциденте на «Северных потоках» считают Великобританию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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