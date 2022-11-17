Свердловский «клуб олигархов» назвал острые проблемы предприятий из-за санкций

Свердловские промышленники просят ввести ввозные пошлины на импортные товары

Предприятия, входящие в Свердловский областной союз промышленников, написали письмо коллегам из российского союза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за замены оборудования на свердловских предприятиях и внедрения новых программных продуктов в связи с санкциями остро стоит проблема с обучением персонала. Об этом, а также о других проблемах сообщили предприятия-члены Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), который негласно называют «клубом олигархов». Список направили в Российский союз промышленников и предпринимателей, копия имеется в распоряжении URA.RU.

«[Существует] острая проблема в системах резервного копирования для возможности заменить Wmware (американское программное обеспечение для виртуализации, — прим. ред.); потребность в элементах гидравлики, электроавтоматики, ЧПУ (числовое программное управление, — прим. ред.), электроники и автоматики импортного производства и в целом комплектующих по всем цепочкам поставок», — говорится в документе.

Всего в списке четыре проблемы. Еще две связаны с отсутствием склада запасных частей и сервиса для производства АВВ, Siemens и так далее, длительные сроки поставок и ремонтов, а также проблема с обучением персонала. На предприятиях заменяют оборудование и внедряют новые программные продукты, при этом переобучение длится долго, а работать необходимо уже сейчас.

Также в обращении к РСПП указан список предложений по импортозамещению от свердловских промышленников. Они предлагают создать единую базу возможных поставщиков непроизводственного сырья и комплектующих в России, а также каталогизировать потребности предприятий через объединение баз Минпромторга и Федеральной таможенной службы.

Промышленники просят разработать программу развития транспортной и таможенной инфраструктуры, чтобы нарастить объемы перевозок из стран Азии. И предлагают ввести (увеличить) ввозные пошлины на импортные товары, производство которых освоено в России, а также ввести мораторий на уголовную и финансовую ответственность за использование иностранной интеллектуальной собственности.

Всего в списке — 22 предложения, некоторые из них посвящены финансовому вопросу — субсидирование на выпуск опытных партий как госзаказ, фиксирование цен на отечественное сырье, софинансирование, беспошлинный ввоз и упрощенная процедура оформления технологической продукции.

Необходимость в импортозамещении в России появилась вследствие антироссийских санкций в ответ на проведение спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. По словам российского президента Владимира Путина, эта операция является вынужденной мерой, так как жителей Донбасса необходимо освободить от блокадного режима и обстрелов жилых домов украинскими военными. Тем не менее в своих заявлениях западные лидеры заявляют, что ответ в виде санкций должен нанести максимальный ущерб как российской экономике, так и социальной и гуманитарной ее сферам и каждой российской семье