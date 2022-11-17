В Свердловской области проведут сотни ЭКО за государственный счет

Уральский полпред открыл новую клинику «Мать и дитя» с возможностью проходить обследования по ОМС

Мощности клиники позволят проводить сотни циклов ЭКО в год Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мощности новой клиники «Мать и дитя» в Екатеринбурге позволит проводить сотни циклов ЭКО в год, в том числе по ОМС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Мощности новой клиники позволят проводить около 800 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, и до 30 000 приемов врачей в год. Клиника предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин и мужчин, включая ЭКО, экспертное УЗИ, лечение гинекологических заболеваний и индивидуальное ведение беременности», — сказано в сообщении.

Клинику «Мать и дитя» открыли в Екатеринбурге на улице Крауля 9А. На открытии собрались випы Уральского региона. Вступительное слово сказал полпред УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.