В Свердловской области проведут сотни ЭКО за государственный счет

Мощности новой клиники «Мать и дитя» в Екатеринбурге позволит проводить сотни циклов ЭКО в год, в том числе по ОМС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.
«Мощности новой клиники позволят проводить около 800 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, и до 30 000 приемов врачей в год. Клиника предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин и мужчин, включая ЭКО, экспертное УЗИ, лечение гинекологических заболеваний и индивидуальное ведение беременности», — сказано в сообщении.
Клинику «Мать и дитя» открыли в Екатеринбурге на улице Крауля 9А. На открытии собрались випы Уральского региона. Вступительное слово сказал полпред УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.
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Мощности новой клиники «Мать и дитя» в Екатеринбурге позволит проводить сотни циклов ЭКО в год, в том числе по ОМС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения. «Мощности новой клиники позволят проводить около 800 циклов ЭКО, в том числе по ОМС, и до 30 000 приемов врачей в год. Клиника предлагает широкий спектр профильных услуг для женщин и мужчин, включая ЭКО, экспертное УЗИ, лечение гинекологических заболеваний и индивидуальное ведение беременности», — сказано в сообщении. Клинику «Мать и дитя» открыли в Екатеринбурге на улице Крауля 9А. На открытии собрались випы Уральского региона. Вступительное слово сказал полпред УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.