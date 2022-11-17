Мэр курганского округа рассказал о мечте в откровенном интервью

Глава курганского округа признался, что с детства мечтал стать водителем автобуса

18 ноября 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Глава Целинного округа Александр Сытов с детства мечтает научиться водить автобус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Целинного округа Александр Сытов в интервью рассказал, что в детстве мечтал стать водителем автобуса, а в юношестве — написать сборник историй. Видеоинтервью опубликовано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Говоря откровенно, в детстве я мечтал стать водителем автобуса. Так получилось, что раньше я жил в Кургане и часто приезжал сюда [в Целинный округ] к бабушке, поэтому я считал, что водитель автобуса — это самый значимый человек из специальностей, потому что он перевозит детей в детские сады и школу, людей на работу», — рассказал о мечте детства Сытов. По его словам, водитель автобуса — это Бэтмен-спасатель, который вовремя доставляет людей, куда им нужно. «Хоть мечта и отошла сейчас в сторону, но я думаю, что все впереди, и я овладею этим транспортом», — говорит глава округа. В том числе Сытов рассказал, что за его жизнь накопились несколько историй, из которых «получилась бы небольшая книга». Но об этом он думал в период своего юношества. «Сейчас мне это не нужно. Накопившийся багаж знаний и опыта я готов передать напрямую тем, кому это потребуется», — заключил мэр. Ранее URA.RU писало, что Александр Сытов завел telegram-канал с собственным стикерпаком, состоящим из цитат и его фотографий. Среди стикеров можно найти фразы: «не в багажнике приехал», «дорогу осилим», «голову включаем» и «на позитиве».

Глава Целинного округа Александр Сытов в интервью рассказал, что в детстве мечтал стать водителем автобуса, а в юношестве — написать сборник историй. Видеоинтервью опубликовано в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Говоря откровенно, в детстве я мечтал стать водителем автобуса. Так получилось, что раньше я жил в Кургане и часто приезжал сюда [в Целинный округ] к бабушке, поэтому я считал, что водитель автобуса — это самый значимый человек из специальностей, потому что он перевозит детей в детские сады и школу, людей на работу», — рассказал о мечте детства Сытов. По его словам, водитель автобуса — это Бэтмен-спасатель, который вовремя доставляет людей, куда им нужно. «Хоть мечта и отошла сейчас в сторону, но я думаю, что все впереди, и я овладею этим транспортом», — говорит глава округа. В том числе Сытов рассказал, что за его жизнь накопились несколько историй, из которых «получилась бы небольшая книга». Но об этом он думал в период своего юношества. «Сейчас мне это не нужно. Накопившийся багаж знаний и опыта я готов передать напрямую тем, кому это потребуется», — заключил мэр. Ранее URA.RU писало, что Александр Сытов завел telegram-канал с собственным стикерпаком, состоящим из цитат и его фотографий. Среди стикеров можно найти фразы: «не в багажнике приехал», «дорогу осилим», «голову включаем» и «на позитиве».