Тюменские таксисты придумали, как в морозы обманом зарабатывать на пассажирах

Тюменские таксисты в морозы обманывают пассажиров ради наживы

18 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты придумали несколько схем искусственного повышения спроса на свои услуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водители агрегатора такси «Яндекс.Go» в Тюмени искусственно создают повышенный спрос на свои услуги, чтобы стоимость поездок для пассажиров становилась выше. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных агрегаторов. При этом, на фоне морозной погоды, которая установилась на территории Тюменской области, услуги таксистов в регионе уже подорожали. «У водителей, которые работают на агрегаторы, есть две „рабочих схемы“ по повышению стоимости перевозок. Первая — они заканчивают поездку, как только пассажир садится в машину и спокойно выполняют заказ. При этом, в конечной точке после их приезда не будет снижения коэффициента. Спрос на услуги не упадет, стоимость поездок — тоже. Вторая — более понятная. Несколько водителей, которые находятся в одном микрорайоне, одновременно уходят с линии. Система тут же вводит там повышенный спрос и более дорогую стоимость поездок, чтобы привлечь водителей. Так и работают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что погодные условия также серьезно влияют на стоимость перевозок. «Дождь, гроза, снег, морозы — все эти факторы так или иначе приводят к росту коэффициента. А если еще параллельно проворачивать одну из указанных схем, то цены вообще становятся заоблачными. К сожалению, сейчас так и происходит. Но в конечном итоге за все эти махинации платят пассажиры», — добавил инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Водители агрегатора такси «Яндекс.Go» в Тюмени искусственно создают повышенный спрос на свои услуги, чтобы стоимость поездок для пассажиров становилась выше. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных агрегаторов. При этом, на фоне морозной погоды, которая установилась на территории Тюменской области, услуги таксистов в регионе уже подорожали. «У водителей, которые работают на агрегаторы, есть две „рабочих схемы“ по повышению стоимости перевозок. Первая — они заканчивают поездку, как только пассажир садится в машину и спокойно выполняют заказ. При этом, в конечной точке после их приезда не будет снижения коэффициента. Спрос на услуги не упадет, стоимость поездок — тоже. Вторая — более понятная. Несколько водителей, которые находятся в одном микрорайоне, одновременно уходят с линии. Система тут же вводит там повышенный спрос и более дорогую стоимость поездок, чтобы привлечь водителей. Так и работают», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что погодные условия также серьезно влияют на стоимость перевозок. «Дождь, гроза, снег, морозы — все эти факторы так или иначе приводят к росту коэффициента. А если еще параллельно проворачивать одну из указанных схем, то цены вообще становятся заоблачными. К сожалению, сейчас так и происходит. Но в конечном итоге за все эти махинации платят пассажиры», — добавил инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.