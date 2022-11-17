Челябинский инженер, взявший крупную взятку на стратегическом объекте, отделался штрафом

Юрия Луценко приговорили к выплате штрафа в размере 2 млн 550 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Калининский районный суд Челябинска 18 ноября вынес приговор за получение крупной взятки главному инженеру стратегического объекта МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрию Луценко. Сторона обвинения просила для Луценко восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, но суд приговорил инженера и его подельников к более мягкому наказанию — штрафу.

«18 ноября Калининский районный суд Челябинска признал Юрия Луценко виновным в получении взятки в должности главного инженера МУП „КСВВ“. Его приговорили к выплате штрафа в размере 2 млн 550 тысяч рублей. Взяткодателей Руслана Абрамова и Дениса Федорова приговорили к штрафу в размере 1,5 млн рублей. Арест на имущество Луценко и Федорова будет сохранен до уплаты штрафа», — сообщили URA.RU участники процесса.

«В настоящее время прокуратурой решается вопрос об обжаловании приговора. В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить главному инженеру наказание 8,6 лет лишения свободы, взяткодателям по 8 лет лишения свободы, всем с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двухкратной суммы взятки и с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствием было установлено, что главный инженер МУПа получил от совладельца компании «Дельтастройкомплект» Руслана Абрамова и ее директора Дениса Федорова взятку в размере 180 тысяч рублей при заключении контракта на капремонт участка водовода. Взамен Луценко пообещал покровительство и подписание акта приемки без должной проверки.

Луценко доложил директору МУПа о выполнении подрядчиком всех контрактных обязательств и убедил его подписать акт приемки. При этом, фактически не были выполнены работы на 450 тысяч рублей.

Луценко был задержан силовиками в своем рабочем кабинете в конце июня 2021 года. После ареста, по решению суда, он был отправлен в СИЗО.