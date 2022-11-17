17 ноября 2022
16 ноября 2022

Часть Тюменской области временно объявили опасной

© Служба новостей «URA.RU»
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Составные части «Союза-2» упадут в Уватском районе Тюменской области Фото:

Часть территории Уватского района (Тюменская область) временно объявлена опасной из-за ожидаемого падения частей ракеты-носителя «Союз-2», которая будет запущена 27 ноября. Об этом URA.RU рассказали в мэрии муниципального образования.

«27 ноября с 17:00 до 19:30 по московскому времени состоится пуск РКН „Союз-2“ с космическим аппаратом. Резервными датами пуска назначены 28, 29 и 30 ноября. Место падения отделяющихся частей расположено в Уватском районе, эта территория объявлена временно опасной», — рассказал URA.RU заведующий сектором по ГО и ЧС мэрии района Александр Карпов.

По его словам, в квадрате, где ожидается падение частей ракет, нет населения. Однако чтобы убедиться в том, что никто не пострадает, на следующей неделе в район прибудет представитель космодрома. Будет совершен облет. Если на территории обнаружат граждан, в том числе представителей коренных народов Севера, их временно эвакуируют, а после запуска вернут обратно.

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Часть территории Уватского района (Тюменская область) временно объявлена опасной из-за ожидаемого падения частей ракеты-носителя «Союз-2», которая будет запущена 27 ноября. Об этом URA.RU рассказали в мэрии муниципального образования. «27 ноября с 17:00 до 19:30 по московскому времени состоится пуск РКН „Союз-2“ с космическим аппаратом. Резервными датами пуска назначены 28, 29 и 30 ноября. Место падения отделяющихся частей расположено в Уватском районе, эта территория объявлена временно опасной», — рассказал URA.RU заведующий сектором по ГО и ЧС мэрии района Александр Карпов. По его словам, в квадрате, где ожидается падение частей ракет, нет населения. Однако чтобы убедиться в том, что никто не пострадает, на следующей неделе в район прибудет представитель космодрома. Будет совершен облет. Если на территории обнаружат граждан, в том числе представителей коренных народов Севера, их временно эвакуируют, а после запуска вернут обратно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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