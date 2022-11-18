«Ураласбест» обвинил СвЖД в срыве поставок в Китай

ПАО «Ураласбест» заявило о том, что свердловская железная дорога отказывается принимать состав с хризотиловым асбестом

Свердловская железная дорога отказывается принимать состав с 3 тыс. тонн хризотилового асбеста Фото: Анна Майорова © URA.RU

ПАО «Ураласбест» заявило о том, что Свердловская железная дорога (СвЖД) отказывается принимать состав с 3 тыс. тонн хризотилового асбеста для грузополучателя в Китае. Это может сказаться на материальном положении работников комбината. На предприятии трудоустроено 4,5 тыс. сотрудников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Ураласбеста».

«Китай — важный стратегический партнер, и если мы сейчас партию вагонов не сможем отправить, мы вынуждены будем снизить объемы производства, потому что нам его некуда будет девать. Переговоры с СВЖД идут с октября и переговоры, но, к большому сожалению, железнодорожники не могут дать прогнозов. Основной тезис такой: весь грузопоток развернулся в сторону Азии, уголь туда пошел (очереди). Нельзя сказать, что это неожиданная история с неприемкой грузов. Это договорные обязательства перед контрагентами: мы не поставим товар, они не заплатят, и мы не получим деньги», — отметили в пресс-службе комбината.

Редакция агентства направила запрос в свердловскую железную дорогу. На момент публикации ответа не поступило.

ПАО «Ураласбест» — высокомеханизированное горно-обогатительное предприятие, оснащенное современным оборудованием. Комбинат работает на базе богатейшего Баженовского месторождения, разведанных запасов которого хватит более чем на 150 лет. Месторождение разрабатывается открытым способом.