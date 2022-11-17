В Курганской области в 36 лет скончался депутат окружной думы

18 ноября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Кургане состоится прощание депутатом Половинского округа Иваном Ивахненко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Половинском округе Курганской области в 36 лет ушел из жизни местный депутат Иван Ивахненко. Об этом сообщает половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 17 ноября, в район пришла тяжелая весть — на 36-м году жизни скоропостижно скончался Иван Ивахненко», — указано в посте. По данным газеты, Ивахненко был избран депутатом Половинской районной Думы и являлся председателем Половинской сельской Думы. Ранее он возглавлял ООО «Степное-2», позже он открыл свое дело по продаже запчастей и пункт выдачи товаров одного из интернет-магазинов в райцентре. Прощание с Иваном Ивахненко состоится 19 ноября в Кургане в храме Александра Невского в 10:30. Сбор жителей Половинского округа для отправки в Курган пройдет в 08:00 у районного дома культуры. Редакция местной газеты принесла соболезнования близким и родным Ивахненко Фото: Половинская газета «Вестник района»

В Половинском округе Курганской области в 36 лет ушел из жизни местный депутат Иван Ивахненко. Об этом сообщает половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 17 ноября, в район пришла тяжелая весть — на 36-м году жизни скоропостижно скончался Иван Ивахненко», — указано в посте. По данным газеты, Ивахненко был избран депутатом Половинской районной Думы и являлся председателем Половинской сельской Думы. Ранее он возглавлял ООО «Степное-2», позже он открыл свое дело по продаже запчастей и пункт выдачи товаров одного из интернет-магазинов в райцентре. Прощание с Иваном Ивахненко состоится 19 ноября в Кургане в храме Александра Невского в 10:30. Сбор жителей Половинского округа для отправки в Курган пройдет в 08:00 у районного дома культуры.