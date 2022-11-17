17 ноября 2022

В Курганской области в 36 лет скончался депутат окружной думы

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Кургане состоится прощание депутатом Половинского округа Иваном Ивахненко Фото:

В Половинском округе Курганской области в 36 лет ушел из жизни местный депутат Иван Ивахненко. Об этом сообщает половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 17 ноября, в район пришла тяжелая весть — на 36-м году жизни скоропостижно скончался Иван Ивахненко», — указано в посте. По данным газеты, Ивахненко был избран депутатом Половинской районной Думы и являлся председателем Половинской сельской Думы. Ранее он возглавлял ООО «Степное-2», позже он открыл свое дело по продаже запчастей и пункт выдачи товаров одного из интернет-магазинов в райцентре.

Прощание с Иваном Ивахненко состоится 19 ноября в Кургане в храме Александра Невского в 10:30. Сбор жителей Половинского округа для отправки в Курган пройдет в 08:00 у районного дома культуры.

Редакция местной газеты принесла соболезнования близким и родным Ивахненко
Фото:

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В Половинском округе Курганской области в 36 лет ушел из жизни местный депутат Иван Ивахненко. Об этом сообщает половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера, 17 ноября, в район пришла тяжелая весть — на 36-м году жизни скоропостижно скончался Иван Ивахненко», — указано в посте. По данным газеты, Ивахненко был избран депутатом Половинской районной Думы и являлся председателем Половинской сельской Думы. Ранее он возглавлял ООО «Степное-2», позже он открыл свое дело по продаже запчастей и пункт выдачи товаров одного из интернет-магазинов в райцентре. Прощание с Иваном Ивахненко состоится 19 ноября в Кургане в храме Александра Невского в 10:30. Сбор жителей Половинского округа для отправки в Курган пройдет в 08:00 у районного дома культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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