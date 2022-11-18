Российские регионы стали освобождать участников СВО от части налогов

В Тамбовской области освободили участников СВО от уплаты транспортного налога
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, бронежилет, полигон, армия, военные, солдаты, амуниция, стрелки, военные сборы, экипировка, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Освобождение от транспортного налога — одна из мер помощи мобилизованным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские регионы начали освобождать участников спецоперации на Украине от транспортного налога. Одной из первых такую льготу ввела Тамбовская область

«Участвующих в военной спецоперации тамбовчан освободят от транспортного налога», — рассказали в пресс-службе. Так, льгота распространится на все транспортные средства, зарегистрированные на налогоплательщика, сроком на 2 года. Соответствующий законопроект уже был рассмотрен региональной думой. Его единогласно поддержали члены комитета по бюджету, налогам и финансам.

С инициативой освободить мобилизованных от налога выступил губернатор области Максим Егоров. «Наш долг поддержать тех, кто сражается сегодня за Родину», — убежден Егоров. По его словам, такая льгота станет «станет еще одной мерой поддержки для тамбовчан, участвующих в специальной военной операции». Глава региона также отметил ряд уже оказанных мер поддержки мобилизованным, в числе которых была выплата 50-ти тысяч рублей.

В регионе активно продолжает работать и фонд «Развитие Тамбовщины», который организовывает сбор помощи мобилизованным тамбовчанам. Свое желание помочь им уже изъявили более 2 тысяч граждан и более тысячи организаций. Собрать удалось уже более 114 миллионов рублей. А семьям жителей Тамбовской области, отправленных на фронт, помогает «Единый центр помощи семьям мобилизованных», организованный на базе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее подобная льгота для мобилизованных россиян была реализована в Приамурье. Действие закона там также распространяется как на военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, так и на добровольцах и контрактников.

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Российские регионы начали освобождать участников спецоперации на Украине от транспортного налога. Одной из первых такую льготу ввела Тамбовская область «Участвующих в военной спецоперации тамбовчан освободят от транспортного налога», — рассказали в пресс-службе. Так, льгота распространится на все транспортные средства, зарегистрированные на налогоплательщика, сроком на 2 года. Соответствующий законопроект уже был рассмотрен региональной думой. Его единогласно поддержали члены комитета по бюджету, налогам и финансам. С инициативой освободить мобилизованных от налога выступил губернатор области Максим Егоров. «Наш долг поддержать тех, кто сражается сегодня за Родину», — убежден Егоров. По его словам, такая льгота станет «станет еще одной мерой поддержки для тамбовчан, участвующих в специальной военной операции». Глава региона также отметил ряд уже оказанных мер поддержки мобилизованным, в числе которых была выплата 50-ти тысяч рублей. В регионе активно продолжает работать и фонд «Развитие Тамбовщины», который организовывает сбор помощи мобилизованным тамбовчанам. Свое желание помочь им уже изъявили более 2 тысяч граждан и более тысячи организаций. Собрать удалось уже более 114 миллионов рублей. А семьям жителей Тамбовской области, отправленных на фронт, помогает «Единый центр помощи семьям мобилизованных», организованный на базе регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее подобная льгота для мобилизованных россиян была реализована в Приамурье. Действие закона там также распространяется как на военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, так и на добровольцах и контрактников.
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