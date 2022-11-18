Главный связист свердловского ГУ МВД получил повышение в Москве

Полковник Владислав Кузьминых отвечал за обеспечение ведомственных связей в главке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник службы связи ГУ МВД по Свердловской области полковник Владислав Кузьминых переведен на повышение в Москву, где станет начальником главного центра связи и защиты информации МВД РФ. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.

«В ГУ МВД по Свердловской области произошла важная кадровая рокировка — ушел на повышение в Москву начальник службы связи Владислав Кузьминых», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что Кузьминых 11 лет работает в ГУ МВД и за время службы показал себя талантливым сотрудником, был награжден медалью «За доблесть в службе» и отмечен руководством.

Его место в главке займет полковник Владимир Тимофеев, который ранее находился на должности борца с экономическими преступлениями и коррупцией. Он, как и Кузьминых, будет отвечать за технические коммуникации в свердловской полиции. В зону ответственности связиста входит обеспечение работы радиостанций и взаимодействие с другими отделами.

Кузьминых окончил вуз в Санкт-Петербурге, где обучался телекоммуникациям в МВД. После этого он отличился успешной работой в Екатеринбурге. Перед переводом на должность в Москву он попрощался с коллегами.

Ранее URA.RU сообщало о ревизии в ГУ МВД, приехавшей из Москвы. Около месяца проверяющие будут контролировать работу ведомства, после чего будут сделаны выводы. URA.RU сообщало, что за окончанием ревизии последует чреда кадровых перестановок и в том числе увольнений.