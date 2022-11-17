Дочка «Газпрома» потребовала обанкротить предприятие в ХМАО, которое отапливает город

18 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

«Газпром энергосбыт Тюмень» потребовал обанкротить городской водоканал в Советском Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала заявление в суд с требованием обанкротить МУП «Советский тепловодоканал» (СТВК), которое является единственным теплоснабжающим предприятием в городе. Соответствующие документы опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО. «Акционерное общество „Газпром энергосбыт Тюмень“ 26.10.2022 обратилось в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании Муниципального унитарного предприятия „Советский тепловодоканал“ несостоятельным (банкротом)», — сказано в документе. В пресс-службу «Газпром энергосбыт Тюмень» был направлен запрос. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В разговоре с журналистом агентства мэр Советского Евгений Буренков рассказал, что СТВК является единственным поставщиком услуг в городе. Требование «Газпрома» обанкротить предприятие возникло из-за задолженности, размер которой глава муниципалитета озвучивать не стал. «За прошедший год мы расходы предприятия значительно сократили. Однако коммунальное предприятие Советского района являются убыточным в силу многих факторов и без региональной поддержки оно работать не может. По предприятию в этом году будет проведен большой комплекс мероприятий, которые позволят изменить ситуацию, но чудес не бывает и предприятие за год прибыльным не станет. Однако работы ведутся», — сказал Буренков. Ранее URA.RU писало, что в отношении бывшего директора «Советский тепловодоканал» Александра Зотова было возбуждено уголовное дело. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества «Генерация» на свое предприятие, причинив тем самым ущерб предприятию на сумму более 50 млн рублей. Однако сам Зотов считает себя невиновным в преступлении и, по его словам, действовал согласно решению администрации.

Компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала заявление в суд с требованием обанкротить МУП «Советский тепловодоканал» (СТВК), которое является единственным теплоснабжающим предприятием в городе. Соответствующие документы опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО. «Акционерное общество „Газпром энергосбыт Тюмень“ 26.10.2022 обратилось в арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о признании Муниципального унитарного предприятия „Советский тепловодоканал“ несостоятельным (банкротом)», — сказано в документе. В пресс-службу «Газпром энергосбыт Тюмень» был направлен запрос. Там пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В разговоре с журналистом агентства мэр Советского Евгений Буренков рассказал, что СТВК является единственным поставщиком услуг в городе. Требование «Газпрома» обанкротить предприятие возникло из-за задолженности, размер которой глава муниципалитета озвучивать не стал. «За прошедший год мы расходы предприятия значительно сократили. Однако коммунальное предприятие Советского района являются убыточным в силу многих факторов и без региональной поддержки оно работать не может. По предприятию в этом году будет проведен большой комплекс мероприятий, которые позволят изменить ситуацию, но чудес не бывает и предприятие за год прибыльным не станет. Однако работы ведутся», — сказал Буренков. Ранее URA.RU писало, что в отношении бывшего директора «Советский тепловодоканал» Александра Зотова было возбуждено уголовное дело. Он перевел долг обанкротившегося акционерного общества «Генерация» на свое предприятие, причинив тем самым ущерб предприятию на сумму более 50 млн рублей. Однако сам Зотов считает себя невиновным в преступлении и, по его словам, действовал согласно решению администрации.