Коммунальщик из ХМАО оправдался за уголовное дело

Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов считает себя невиновным в уголовном нарушении

07 ноября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» Александр Зотов считает себя невиновным в уголовном нарушении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» (СТВК) Александр Зотов считает себя невиновным в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, где он является подозреваемым. Силовики предъявили претензии экс-коммунальщику за то, что он повесил на свое предприятие долг в размере 50 миллионов рублей от обанкротившейся организации «Генерация». Но сам Зотов уверяет, что решение принимал не самостоятельно, а действовал по команде из администрации Советского района. «Данное решение основано на постановлении администрации [копия есть в распоряжении редакции, — ред.] Советского района о переводе долга. Переуступка долга появилась в связи с тем, что Газпром поставил такие условия, что не будет заключать договор газоснабжения со СТВК, если оно не возьмет на себя долги предыдущей теплоснабжающей организации АО „Генерация“», — сказал Зотов в разговоре с журналистом URA.RU. Он объяснил, что муниципалитетом было принято решение объединить АО «Генерация», которая имела долг перед Газпромом, и СТВК в единое предприятие, после чего началась процедура банкротства АО «Генерация». «Власти заключили трехстороннее соглашение со СТВК, Генерацией и Газпромом. Это не мое личное решение. В итоге я, как директор предприятия, несу ответственность за, можно сказать, коллегиальное решение. Могу сказать, что я еженедельно предоставлял отчеты в администрацию о движении денежных средств и меня контролировали, я никаких правонарушений не совершал», — сказал Зотов. Он добавил, что на данный момент еще не опрашивался следователем, а о возбуждении уголовного дела узнал из СМИ. В разговоре с журналистом агентства глава Советского района Евгений Буренков объяснил, что лично инициировал проверку СТВК. «Была нарушена финансовая дисциплина, состав этого правонарушения классифицируют правоохранительные органы. Тем более, что материалы были получены по итогам проверок, инициированных мной для уточнения экономического положения предприятия и оценки эффективности управления», — сказал Буренков. Он добавил, что решение об объединении СТВК и АО «Генерация» принималось и было подписано прежним руководителем, исполняющим обязанности главы Александром Улановым. «Насколько обосновано действовал Зотов, и насколько он отвечал интересам предприятия, установит суд», — заключил Буренков. Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Зотова из-за подозрений в превышении должностных полномочий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Бывший директор МУП «Советский тепловодоканал» (СТВК) Александр Зотов считает себя невиновным в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, где он является подозреваемым. Силовики предъявили претензии экс-коммунальщику за то, что он повесил на свое предприятие долг в размере 50 миллионов рублей от обанкротившейся организации «Генерация». Но сам Зотов уверяет, что решение принимал не самостоятельно, а действовал по команде из администрации Советского района. «Данное решение основано на постановлении администрации [копия есть в распоряжении редакции, — ред.] Советского района о переводе долга. Переуступка долга появилась в связи с тем, что Газпром поставил такие условия, что не будет заключать договор газоснабжения со СТВК, если оно не возьмет на себя долги предыдущей теплоснабжающей организации АО „Генерация“», — сказал Зотов в разговоре с журналистом URA.RU. Он объяснил, что муниципалитетом было принято решение объединить АО «Генерация», которая имела долг перед Газпромом, и СТВК в единое предприятие, после чего началась процедура банкротства АО «Генерация». «Власти заключили трехстороннее соглашение со СТВК, Генерацией и Газпромом. Это не мое личное решение. В итоге я, как директор предприятия, несу ответственность за, можно сказать, коллегиальное решение. Могу сказать, что я еженедельно предоставлял отчеты в администрацию о движении денежных средств и меня контролировали, я никаких правонарушений не совершал», — сказал Зотов. Он добавил, что на данный момент еще не опрашивался следователем, а о возбуждении уголовного дела узнал из СМИ. В разговоре с журналистом агентства глава Советского района Евгений Буренков объяснил, что лично инициировал проверку СТВК. «Была нарушена финансовая дисциплина, состав этого правонарушения классифицируют правоохранительные органы. Тем более, что материалы были получены по итогам проверок, инициированных мной для уточнения экономического положения предприятия и оценки эффективности управления», — сказал Буренков. Он добавил, что решение об объединении СТВК и АО «Генерация» принималось и было подписано прежним руководителем, исполняющим обязанности главы Александром Улановым. «Насколько обосновано действовал Зотов, и насколько он отвечал интересам предприятия, установит суд», — заключил Буренков. Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Зотова из-за подозрений в превышении должностных полномочий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.