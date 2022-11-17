В Тюмени будут судить мужчину по делу о гибели блогерши

Мужчину обвиняют в нарушении техники безопасности на предприятии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Мужчину обвиняют в нарушении техники безопасности, в результате которой погибла крановщица.

«По версии следствия, 26 июля 2022 года начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана. Не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии и допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ на этом кране», — сообщают в ведомстве.

В результате во время бури 26 июля кран снесло сильным ветром. Во время инцидента в кабине находилась девушка-оператор. От полученных травм она скончалась на месте.

26 июля в сети появилась видеозапись падения крана в Тюмени, оператор которого в это время находилась в кабине и погибла от полученных травм. Погибшая снимала ролики для TikTok, там же она рассказывала о своей работе.