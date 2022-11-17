В село ЯНАО ищут врача на зарплату в 213 тысяч рублей

Врачу обещают зарплату от 161 837 до 213 625 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В больницу Красноселькупского района ЯНАО ищут врача на зарплату больше, чем 200 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте окружного департамента здравоохранения.

«В больницу села Красносельское требуется заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. Зарплата от 161 837 до 213 625 рублей. Образование высшее, стаж не менее трех лет», — говорится в сообщении.

Всего в медучреждения Красноселькупского района требуется 13 специалистов. Так к примеру, врачу-рентгенологу с высшим образованием, но без стажа предлагают зарплату от 88 784 рублей до 123 664. Заведующему Толькинской участковой больницы врачу-терапевту со стажем не меньше трех лет предлагают зарплату от 108 888 до 155 314 рублей. Также врачу клинической лабораторной диагностики готовы платить от 88 784 до 123 664 рублей.

В департаменте здравоохранения агентству пояснили, что размер заработной платы зависит от квалификационных данных — таких, как стаж, категория, интенсивность. «Отметим, в округе достигнуты целевые показатели по заработной плате медработников. Так, например, средняя зарплата врачей составляет 232 338 рублей, среднего персонала — 116 169 рублей», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое зубному технику предлагают зарплату в 300 тысяч рублей. Специалистам также обещали предоставить оборудование и жилье, если потребуется.