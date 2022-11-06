В Новом Уренгое (ЯНАО) в медицинское учреждение требуется зубной техник. Работодатель обещает заработную плату до 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito.
«Требуется зубной техник, фрезеровщик, литейщик, моделировщик, керамист в современную зуботехническую. Город небольшой, лабораторий тут нет, наша единственная в этом городе, поэтому работы очень много. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Работодатель предоставляет современное оборудование и жилье для иногородних сотрудников. Зубной техник будет работать по графику с 09:00 до 21:00.
URA.RU ранее рассказывало, что портал службы занятости населения ЯНАО опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий. Охранник, заведующий отделением и врач-стоматолог возглавляют тройку самых высокооплачиваемый вакансий.
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