06 ноября 2022
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03 ноября 2022

В Новом Уренгое ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Работодатель обещает зубному технику зарплату до 300 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в медицинское учреждение требуется зубной техник. Работодатель обещает заработную плату до 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito.

«Требуется зубной техник, фрезеровщик, литейщик, моделировщик, керамист в современную зуботехническую. Город небольшой, лабораторий тут нет, наша единственная в этом городе, поэтому работы очень много. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Работодатель предоставляет современное оборудование и жилье для иногородних сотрудников. Зубной техник будет работать по графику с 09:00 до 21:00.

URA.RU ранее рассказывало, что портал службы занятости населения ЯНАО опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий. Охранник, заведующий отделением и врач-стоматолог возглавляют тройку самых высокооплачиваемый вакансий.

Работодатель предоставляет современное оборудование и жилье для иногородних сотрудников

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в медицинское учреждение требуется зубной техник. Работодатель обещает заработную плату до 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito. «Требуется зубной техник, фрезеровщик, литейщик, моделировщик, керамист в современную зуботехническую. Город небольшой, лабораторий тут нет, наша единственная в этом городе, поэтому работы очень много. Зарплата от 200 до 300 тысяч рублей», — указано в объявлении. Работодатель предоставляет современное оборудование и жилье для иногородних сотрудников. Зубной техник будет работать по графику с 09:00 до 21:00. URA.RU ранее рассказывало, что портал службы занятости населения ЯНАО опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий. Охранник, заведующий отделением и врач-стоматолог возглавляют тройку самых высокооплачиваемый вакансий.
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