Путин присвоил почетное звание директору пермского телеканала

18 ноября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания пермяку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин присвоил почетное звание директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову. Соответствующий указ размещен на правовом интернет-портале. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову», — говорится в документе. Указ был подписан президентом 17 ноября. Игорь Южанинов возглавляет пермский филиал ВГТРК с марта 2018 года. До этого он занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Владимир Путин присвоил почетное звание директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову. Соответствующий указ размещен на правовом интернет-портале. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову», — говорится в документе. Указ был подписан президентом 17 ноября. Игорь Южанинов возглавляет пермский филиал ВГТРК с марта 2018 года. До этого он занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.