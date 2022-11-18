Путин присвоил почетное звание директору пермского телеканала

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания пермяку
Владимир Путин присвоил почетное звание директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову. Соответствующий указ размещен на правовом интернет-портале.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову», — говорится в документе. Указ был подписан президентом 17 ноября.
Игорь Южанинов возглавляет пермский филиал ВГТРК с марта 2018 года. До этого он занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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