Путин присвоил почетное звание директору пермского телеканала

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания пермяку Фото:

Владимир Путин присвоил почетное звание директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову. Соответствующий указ размещен на правовом интернет-портале.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову», — говорится в документе. Указ был подписан президентом 17 ноября.

Игорь Южанинов возглавляет пермский филиал ВГТРК с марта 2018 года. До этого он занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

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Владимир Путин присвоил почетное звание директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову. Соответствующий указ размещен на правовом интернет-портале. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“ директору пермского филиала ВГТРК Игорю Южанинову», — говорится в документе. Указ был подписан президентом 17 ноября. Игорь Южанинов возглавляет пермский филиал ВГТРК с марта 2018 года. До этого он занимал пост начальника управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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