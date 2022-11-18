Источник: командир теробороны Украины загоняет бойцов в долги ради личной наживы

18 ноября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Как сообщает источник URA.RU, комбриг теробороны Украины вымогал с военнослужащих деньги Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир одной из бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины Валерий Курко берет деньги со своих подчиненных и страдает от алкогольной зависимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в российских силовых структурах. «В 103 своей бригаде он гребет бабло, бойцов на счетчик поставил. Те ему процент с прибыли от торговли гуманитаркой и оружием заносят. Бухает как черт», — поделился с корреспондентом URA.RU источник. Однако дурной репутацией Курко пользовался еще задолго до своего вступления в должность комбрига теробороны, в самом начале своей военной карьеры. Как отмечает источник, о Курко отзывались как о расчетливом, завистливом и «жадном до денег и прочих ништяков» человеке еще его сослуживцы в воздушно-десантных войсках. «Родственные связи» Курко тогда помогли ему повыситься в должности до начальника штаба, где он не скрывая начал вымогать со срочников деньги. «[Вымогал деньги] за все: за отпуска, за очередность увольнения в запас, прочие бытовые солдатские поощрения», — возмущается источник URA.RU. После непрекращающихся вымогательств солдаты обратились с жалобой на Курко в военную контрразведку. Следователи всерьез занялись его делом, и вскоре он был пойман с поличным на взятке «мечеными купюрами». После окончания разбирательств Курко был с позором выгнан из рядов Вооруженных сил Украины. Собеседник URA.RU добавил, что тогда он уехал к своим родителям во Львов, где сильно злоупотреблял алкоголем. Восстановиться на службе Курко удалось лишь в 2014 году. В этом Курко помог его кум — начальник воздушно-десантной службы аэромобильных войск ВСУ Юрий Галушкин, обладающий связями в восьмидесятой бригаде. После возвращения из зоны боевых действий Курко рассказывал о своих подвигах. Впрочем, поясняет собеседник URA.RU, знающие его люди сомневались в его героизме, ведь «кроме непомерной жадности и алкоголизма, в иных доблестях [Курко] замечен не был». Командиром бригады теробороны Украины Курко был назначен все также благодаря Галушкину, который занимает пост ее командующего. Источник делится, что сослуживцы Курко негодуют, указывая на «пронизанность [украинской армии] кумовством и коррупцией».

Командир одной из бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины Валерий Курко берет деньги со своих подчиненных и страдает от алкогольной зависимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в российских силовых структурах. «В 103 своей бригаде он гребет бабло, бойцов на счетчик поставил. Те ему процент с прибыли от торговли гуманитаркой и оружием заносят. Бухает как черт», — поделился с корреспондентом URA.RU источник. Однако дурной репутацией Курко пользовался еще задолго до своего вступления в должность комбрига теробороны, в самом начале своей военной карьеры. Как отмечает источник, о Курко отзывались как о расчетливом, завистливом и «жадном до денег и прочих ништяков» человеке еще его сослуживцы в воздушно-десантных войсках. «Родственные связи» Курко тогда помогли ему повыситься в должности до начальника штаба, где он не скрывая начал вымогать со срочников деньги. «[Вымогал деньги] за все: за отпуска, за очередность увольнения в запас, прочие бытовые солдатские поощрения», — возмущается источник URA.RU. После непрекращающихся вымогательств солдаты обратились с жалобой на Курко в военную контрразведку. Следователи всерьез занялись его делом, и вскоре он был пойман с поличным на взятке «мечеными купюрами». После окончания разбирательств Курко был с позором выгнан из рядов Вооруженных сил Украины. Собеседник URA.RU добавил, что тогда он уехал к своим родителям во Львов, где сильно злоупотреблял алкоголем. Восстановиться на службе Курко удалось лишь в 2014 году. В этом Курко помог его кум — начальник воздушно-десантной службы аэромобильных войск ВСУ Юрий Галушкин, обладающий связями в восьмидесятой бригаде. После возвращения из зоны боевых действий Курко рассказывал о своих подвигах. Впрочем, поясняет собеседник URA.RU, знающие его люди сомневались в его героизме, ведь «кроме непомерной жадности и алкоголизма, в иных доблестях [Курко] замечен не был». Командиром бригады теробороны Украины Курко был назначен все также благодаря Галушкину, который занимает пост ее командующего. Источник делится, что сослуживцы Курко негодуют, указывая на «пронизанность [украинской армии] кумовством и коррупцией».