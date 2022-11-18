Проезжую часть на проспекте Коммунистический в Копейске (Челябинская область) затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«На водопроводе случилась авария. Проспект Коммунистический начал тонуть. Ждем аварийное отключение водоснабжения», — написали очевидцы в паблике «Копейск (В) Теме/Новости» в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии сообщили, что в связи с ремонтом было частично отключено водоснабжение в домах на проспекте Коммунистический, улицах Ленина, Борьбы, проспекте Ильича. К вечеру пятницы водоснабжение восстановлено. Горожане также сообщают, что с затопленной части проспекта Коммунистический откачали воду. Сейчас дорога находится в проезжем состоянии.
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