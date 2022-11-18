Проезжую часть в Копейске затопило из-за аварии. Видео

18 ноября 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Автомобилисты пожаловались, что вода затопила проезжую часть Фото: Размик Закарян © URA.RU Проезжую часть на проспекте Коммунистический в Копейске (Челябинская область) затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На водопроводе случилась авария. Проспект Коммунистический начал тонуть. Ждем аварийное отключение водоснабжения», — написали очевидцы в паблике «Копейск (В) Теме/Новости» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии сообщили, что в связи с ремонтом было частично отключено водоснабжение в домах на проспекте Коммунистический, улицах Ленина, Борьбы, проспекте Ильича. К вечеру пятницы водоснабжение восстановлено. Горожане также сообщают, что с затопленной части проспекта Коммунистический откачали воду. Сейчас дорога находится в проезжем состоянии.

Проезжую часть на проспекте Коммунистический в Копейске (Челябинская область) затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На водопроводе случилась авария. Проспект Коммунистический начал тонуть. Ждем аварийное отключение водоснабжения», — написали очевидцы в паблике «Копейск (В) Теме/Новости» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии сообщили, что в связи с ремонтом было частично отключено водоснабжение в домах на проспекте Коммунистический, улицах Ленина, Борьбы, проспекте Ильича. К вечеру пятницы водоснабжение восстановлено. Горожане также сообщают, что с затопленной части проспекта Коммунистический откачали воду. Сейчас дорога находится в проезжем состоянии.