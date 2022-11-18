Проезжую часть в Копейске затопило из-за аварии. Видео

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Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа, лужа на дороге, лужа на проезжей части
Автомобилисты пожаловались, что вода затопила проезжую часть Фото:

Проезжую часть на проспекте Коммунистический в Копейске (Челябинская область) затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«На водопроводе случилась авария. Проспект Коммунистический начал тонуть. Ждем аварийное отключение водоснабжения», — написали очевидцы в паблике «Копейск (В) Теме/Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии сообщили, что в связи с ремонтом было частично отключено водоснабжение в домах на проспекте Коммунистический, улицах Ленина, Борьбы, проспекте Ильича. К вечеру пятницы водоснабжение восстановлено. Горожане также сообщают, что с затопленной части проспекта Коммунистический откачали воду. Сейчас дорога находится в проезжем состоянии.

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Проезжую часть на проспекте Коммунистический в Копейске (Челябинская область) затопило из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На водопроводе случилась авария. Проспект Коммунистический начал тонуть. Ждем аварийное отключение водоснабжения», — написали очевидцы в паблике «Копейск (В) Теме/Новости» в соцсети «ВКонтакте». В мэрии сообщили, что в связи с ремонтом было частично отключено водоснабжение в домах на проспекте Коммунистический, улицах Ленина, Борьбы, проспекте Ильича. К вечеру пятницы водоснабжение восстановлено. Горожане также сообщают, что с затопленной части проспекта Коммунистический откачали воду. Сейчас дорога находится в проезжем состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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