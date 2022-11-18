Российская хакерская группа Killnet, известная своими взломами сайтов госучреждений, атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Рабы Илона Маска восстановили авторизацию, но никто не может залогинится. База данных Starlink — Offline», — говорится в сообщении Killnet.
В момент выхода публикации сервис оставался недоступным. Один из хакеров уточнил в своем telegram-канале, что атака Killnet связана с расстрелом российских военнослужащих украинскими боевиками, видео с которым распространилось в соцсетях накануне.
Ранее хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома, в результате чего он был недоступен некоторое время. Они заявили, что взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Целью атаки хакеры назвали «проводы президента США Джона Байдена на пенсию».
Скрин страницы сервиса Starlink
telegram-канал WE ARE KILLNET
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Российская хакерская группа Killnet, известная своими взломами сайтов госучреждений, атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом они сообщили в соцсетях. «Рабы Илона Маска восстановили авторизацию, но никто не может залогинится. База данных Starlink — Offline», — говорится в сообщении Killnet. В момент выхода публикации сервис оставался недоступным. Один из хакеров уточнил в своем telegram-канале, что атака Killnet связана с расстрелом российских военнослужащих украинскими боевиками, видео с которым распространилось в соцсетях накануне. Ранее хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома, в результате чего он был недоступен некоторое время. Они заявили, что взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Целью атаки хакеры назвали «проводы президента США Джона Байдена на пенсию».