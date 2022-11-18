18 ноября 2022

Российские хакеры Killnet атаковали сервисы Starlink Илона Маска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакеры. Взлом компьютера. Курган, взлом, хакеры, монитор, it-технологиии, компьютерная клавиатура, взлом компьютера, персональные данные
Хакеры сообщили о недоступности базы данных Starlink Фото:

Российская хакерская группа Killnet, известная своими взломами сайтов госучреждений, атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Рабы Илона Маска восстановили авторизацию, но никто не может залогинится. База данных Starlink — Offline», — говорится в сообщении Killnet.

В момент выхода публикации сервис оставался недоступным. Один из хакеров уточнил в своем telegram-канале, что атака Killnet связана с расстрелом российских военнослужащих украинскими боевиками, видео с которым распространилось в соцсетях накануне.

Ранее хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома, в результате чего он был недоступен некоторое время. Они заявили, что взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Целью атаки хакеры назвали «проводы президента США Джона Байдена на пенсию».

Скрин страницы сервиса Starlink

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Российская хакерская группа Killnet, известная своими взломами сайтов госучреждений, атаковала сервисы Starlink основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом они сообщили в соцсетях. «Рабы Илона Маска восстановили авторизацию, но никто не может залогинится. База данных Starlink — Offline», — говорится в сообщении Killnet. В момент выхода публикации сервис оставался недоступным. Один из хакеров уточнил в своем telegram-канале, что атака Killnet связана с расстрелом российских военнослужащих украинскими боевиками, видео с которым распространилось в соцсетях накануне. Ранее хакеры Killnet атаковали сайт Белого дома, в результате чего он был недоступен некоторое время. Они заявили, что взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Целью атаки хакеры назвали «проводы президента США Джона Байдена на пенсию».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...