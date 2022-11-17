Русские хакеры взломали сайт Белого дома

18 ноября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Тестовая атака на Белый дом оказалась успешной, заявили хакеры Killnet Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские хакеры Killnet в ходе тестовой атаки взломали сайт Белого дома. Об этом они сообщили в соцсетях. «Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — сообщается в telegram-канале «We are Killnet». В сообщениях также указано, что сайт Белого дома некоторое время был полностью недоступен. При этом, по заявлению авторов атаки, они взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Они уточнили, что таким образом хакеры провожают президента США Джона Байдена на пенсию. Хакерские атаки на сайт Белого дома и других организаций США происходят регулярно. Так, ранее госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за сведения о российских хакерах, атаковавших информационные ресурсы иностранных компаний.

Российские хакеры Killnet в ходе тестовой атаки взломали сайт Белого дома. Об этом они сообщили в соцсетях. «Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — сообщается в telegram-канале «We are Killnet». В сообщениях также указано, что сайт Белого дома некоторое время был полностью недоступен. При этом, по заявлению авторов атаки, они взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Они уточнили, что таким образом хакеры провожают президента США Джона Байдена на пенсию. Хакерские атаки на сайт Белого дома и других организаций США происходят регулярно. Так, ранее госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за сведения о российских хакерах, атаковавших информационные ресурсы иностранных компаний.