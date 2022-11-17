17 ноября 2022

Русские хакеры взломали сайт Белого дома

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Тестовая атака на Белый дом оказалась успешной, заявили хакеры Killnet Фото:

Российские хакеры Killnet в ходе тестовой атаки взломали сайт Белого дома. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — сообщается в telegram-канале «We are Killnet».

В сообщениях также указано, что сайт Белого дома некоторое время был полностью недоступен. При этом, по заявлению авторов атаки, они взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Они уточнили, что таким образом хакеры провожают президента США Джона Байдена на пенсию.

Хакерские атаки на сайт Белого дома и других организаций США происходят регулярно. Так, ранее госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за сведения о российских хакерах, атаковавших информационные ресурсы иностранных компаний.

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Российские хакеры Killnet в ходе тестовой атаки взломали сайт Белого дома. Об этом они сообщили в соцсетях. «Тестовая атака на Белый дом прошла очень успешно! Хотели, конечно, дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов», — сообщается в telegram-канале «We are Killnet». В сообщениях также указано, что сайт Белого дома некоторое время был полностью недоступен. При этом, по заявлению авторов атаки, они взломали военную государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. Они уточнили, что таким образом хакеры провожают президента США Джона Байдена на пенсию. Хакерские атаки на сайт Белого дома и других организаций США происходят регулярно. Так, ранее госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за сведения о российских хакерах, атаковавших информационные ресурсы иностранных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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