Автосервис сгорел в Златоусте вместе с машиной

19 ноября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил оборудование шиномонтажки (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пожар произошел в Златоусте (Челябинская область) в трехэтажном здании, где находится автосервис. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте. «Возгорание случилось на улице 30-летия Победы 18 ноября. Сообщение поступило на пульт подразделения пожарной охраны около 23:00», — сообщается в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». На первом этаже здания располагается автомастерская, где и случилось возгорание. Пожар уничтожил оборудование шиномонтажки и автомобиль. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Комментарий от МЧС будет опубликован, как только поступит.

Пожар произошел в Златоусте (Челябинская область) в трехэтажном здании, где находится автосервис. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте. «Возгорание случилось на улице 30-летия Победы 18 ноября. Сообщение поступило на пульт подразделения пожарной охраны около 23:00», — сообщается в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». На первом этаже здания располагается автомастерская, где и случилось возгорание. Пожар уничтожил оборудование шиномонтажки и автомобиль. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Комментарий от МЧС будет опубликован, как только поступит.