Автосервис сгорел в Златоусте вместе с машиной

Огонь уничтожил оборудование шиномонтажки (фото из архива)
Пожар произошел в Златоусте (Челябинская область) в трехэтажном здании, где находится автосервис. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте.
«Возгорание случилось на улице 30-летия Победы 18 ноября. Сообщение поступило на пульт подразделения пожарной охраны около 23:00», — сообщается в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».
На первом этаже здания располагается автомастерская, где и случилось возгорание. Пожар уничтожил оборудование шиномонтажки и автомобиль. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Комментарий от МЧС будет опубликован, как только поступит.
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