18 ноября 2022

Автосервис сгорел в Златоусте вместе с машиной

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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, мчс, пожарные, пч
Огонь уничтожил оборудование шиномонтажки (фото из архива) Фото:

Пожар произошел в Златоусте (Челябинская область) в трехэтажном здании, где находится автосервис. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте.

«Возгорание случилось на улице 30-летия Победы 18 ноября. Сообщение поступило на пульт подразделения пожарной охраны около 23:00», — сообщается в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

На первом этаже здания располагается автомастерская, где и случилось возгорание. Пожар уничтожил оборудование шиномонтажки и автомобиль. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Комментарий от МЧС будет опубликован, как только поступит.

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Пожар произошел в Златоусте (Челябинская область) в трехэтажном здании, где находится автосервис. Огонь уничтожил оборудование и автомобиль, находившийся на ремонте. «Возгорание случилось на улице 30-летия Победы 18 ноября. Сообщение поступило на пульт подразделения пожарной охраны около 23:00», — сообщается в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». На первом этаже здания располагается автомастерская, где и случилось возгорание. Пожар уничтожил оборудование шиномонтажки и автомобиль. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Комментарий от МЧС будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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