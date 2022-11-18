В Запорожье начался сильный пожар после серии взрывов

19 ноября 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

На заводе в Запорожье начался сильный пожар после серии ракетных ударов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожье прогремели не менее семи взрывов, после которых произошел пожар на одном из промышленных объектов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожье громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима [украинского президента Владимира] Зеленского, снова прозвучало не менее семи взрывов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Затем глава военной администрации территорий Запорожской области, подконтрольных Киеву, Александр Старух сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий. Ряд украинских СМИ опубликовал видео с места происшествия. Также они, ссылаясь на источники, заявляют, что удар пришелся на завод «Мотор Сич». Ранее Рогов сообщал о том, что ВСУ нанесли удар по колледжу в Мелитополе. По его мнению, украинские боевики могут наносить удары по Запорожью, чтобы показать США «свой успех и красивую картинку». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

В Запорожье прогремели не менее семи взрывов, после которых произошел пожар на одном из промышленных объектов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожье громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима [украинского президента Владимира] Зеленского, снова прозвучало не менее семи взрывов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Затем глава военной администрации территорий Запорожской области, подконтрольных Киеву, Александр Старух сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий. Ряд украинских СМИ опубликовал видео с места происшествия. Также они, ссылаясь на источники, заявляют, что удар пришелся на завод «Мотор Сич». Ранее Рогов сообщал о том, что ВСУ нанесли удар по колледжу в Мелитополе. По его мнению, украинские боевики могут наносить удары по Запорожью, чтобы показать США «свой успех и красивую картинку». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.