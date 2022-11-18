18 ноября 2022

В Запорожье начался сильный пожар после серии взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На заводе в Запорожье начался сильный пожар после серии ракетных ударов (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье прогремели не менее семи взрывов, после которых произошел пожар на одном из промышленных объектов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима [украинского президента Владимира] Зеленского, снова прозвучало не менее семи взрывов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Затем глава военной администрации территорий Запорожской области, подконтрольных Киеву, Александр Старух сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий.

Ряд украинских СМИ опубликовал видео с места происшествия. Также они, ссылаясь на источники, заявляют, что удар пришелся на завод «Мотор Сич».

Ранее Рогов сообщал о том, что ВСУ нанесли удар по колледжу в Мелитополе. По его мнению, украинские боевики могут наносить удары по Запорожью, чтобы показать США «свой успех и красивую картинку». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

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В Запорожье прогремели не менее семи взрывов, после которых произошел пожар на одном из промышленных объектов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Запорожье громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима [украинского президента Владимира] Зеленского, снова прозвучало не менее семи взрывов», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Затем глава военной администрации территорий Запорожской области, подконтрольных Киеву, Александр Старух сообщил о пожаре на одном из промышленных предприятий. Ряд украинских СМИ опубликовал видео с места происшествия. Также они, ссылаясь на источники, заявляют, что удар пришелся на завод «Мотор Сич». Ранее Рогов сообщал о том, что ВСУ нанесли удар по колледжу в Мелитополе. По его мнению, украинские боевики могут наносить удары по Запорожью, чтобы показать США «свой успех и красивую картинку». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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