Рогов: в Мелитополе украинские боевики нанесли удар по Васильевскому колледжу

09 ноября 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Рогова, жертв нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по Васильевскому колледжу МГУ им. А. С. Макаренко в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. «Сегодня 8 ноября. Вчера, примерно в 19:00, по зданию колледжа было нанесено два удара. Примерно на половине лицевой стороны здания выбиты стекла. Один прилет был около здания, второй в крышу. На земле ковер из стекла и дерева», — рассказал Рогов. По его словам, здание разрушили прямым попаданием из артиллерии 122 калибра. Пострадавших или погибших нет. Ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать электорату США свой успех и «красивую картинку». По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области и усиление линии обороны ВСУ.

ВСУ нанесли удар по Васильевскому колледжу МГУ им. А. С. Макаренко в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем telegram-канале. «Сегодня 8 ноября. Вчера, примерно в 19:00, по зданию колледжа было нанесено два удара. Примерно на половине лицевой стороны здания выбиты стекла. Один прилет был около здания, второй в крышу. На земле ковер из стекла и дерева», — рассказал Рогов. По его словам, здание разрушили прямым попаданием из артиллерии 122 калибра. Пострадавших или погибших нет. Ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Запорожью, чтобы показать электорату США свой успех и «красивую картинку». По его словам, о возможной попытке нападения на регион говорят укрепрайоны на севере Запорожской области и усиление линии обороны ВСУ.