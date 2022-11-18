Рогов: в Запорожье уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

19 ноября 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

На заводе «Мотор Сич» в Запорожье был расположен склад ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетного удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ <…> [расположенный] на территории завода „Мотор Сич“», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, на предприятии также собирали двигатели для военной воздушной техники и ремонтировали боевые машины, однако теперь цеха были уничтожены. Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремели не менее семи взрывов, после которых начался сильный пожар на промышленном предприятии«Мотор Сич». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. В четверг Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских оборонных предприятий.

В результате ракетного удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ <…> [расположенный] на территории завода „Мотор Сич“», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. По его словам, на предприятии также собирали двигатели для военной воздушной техники и ремонтировали боевые машины, однако теперь цеха были уничтожены. Ранее сообщалось, что в Запорожье прогремели не менее семи взрывов, после которых начался сильный пожар на промышленном предприятии«Мотор Сич». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. В четверг Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских оборонных предприятий.