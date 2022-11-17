В Минобороны заявили об уничтожении украинских оборонных предприятий

17 ноября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Поражены оказались цеха по производству ракетных двигателей и компонентов для ремонта украинских РЛС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили объекты оборонной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в telegram-канале Минобороны. Также в Запорожье оказался уничтожен цех, где было налажено производство компонентов для ремонта украинских РЛС и РСЗО. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что силами ВС РФ на Украине оказались уничтоженными 15 энергетических объектов. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, передает RT. Высокоточный удар российской армии был нанесен и по арсеналу ВСУ с авиационными средствами поражения в районе поселка Дубиевка Черкасской области, сообщает телеканал 360. Среди прочего оказался взорван склад горюче-смазочных материалов для украинской бронетехники на Сватовском направлении, пишет Nation News.

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили объекты оборонной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в telegram-канале Минобороны. Также в Запорожье оказался уничтожен цех, где было налажено производство компонентов для ремонта украинских РЛС и РСЗО. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что силами ВС РФ на Украине оказались уничтоженными 15 энергетических объектов. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, передает RT. Высокоточный удар российской армии был нанесен и по арсеналу ВСУ с авиационными средствами поражения в районе поселка Дубиевка Черкасской области, сообщает телеканал 360. Среди прочего оказался взорван склад горюче-смазочных материалов для украинской бронетехники на Сватовском направлении, пишет Nation News.