В Минобороны заявили об уничтожении украинских оборонных предприятий

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Поражены оказались цеха по производству ракетных двигателей и компонентов для ремонта украинских РЛС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили объекты оборонной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в telegram-канале Минобороны. Также в Запорожье оказался уничтожен цех, где было налажено производство компонентов для ремонта украинских РЛС и РСЗО.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что силами ВС РФ на Украине оказались уничтоженными 15 энергетических объектов. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, передает RT. Высокоточный удар российской армии был нанесен и по арсеналу ВСУ с авиационными средствами поражения в районе поселка Дубиевка Черкасской области, сообщает телеканал 360. Среди прочего оказался взорван склад горюче-смазочных материалов для украинской бронетехники на Сватовском направлении, пишет Nation News.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили объекты оборонной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в telegram-канале Минобороны. Также в Запорожье оказался уничтожен цех, где было налажено производство компонентов для ремонта украинских РЛС и РСЗО. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что силами ВС РФ на Украине оказались уничтоженными 15 энергетических объектов. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, передает RT. Высокоточный удар российской армии был нанесен и по арсеналу ВСУ с авиационными средствами поражения в районе поселка Дубиевка Черкасской области, сообщает телеканал 360. Среди прочего оказался взорван склад горюче-смазочных материалов для украинской бронетехники на Сватовском направлении, пишет Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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