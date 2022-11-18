Зеленский: почти во всех регионах Украины тяжелая ситуация с энергоснабжением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 из 23 регионов страны. Сложнее всего с электричеством в Киеве, Одессе, Виннице и Тернополе.
«На протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. <…> Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. В Киевской области и Киеве, очень тяжело — в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской областях», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице.
Он уточнил, что в регионах, где продолжаются отключения электроснабжения, действуют стабилизационные погодные графики. Аварийные отключения происходят в Одесской области и Киеве.
Проблемы с электроснабжением на Украине начались после ударов ВС РФ по ее энергетической инфраструктуре. Власти Киева рекомендовали жителям покинуть город на зиму, если есть такая возможность.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 из 23 регионов страны. Сложнее всего с электричеством в Киеве, Одессе, Виннице и Тернополе. «На протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. <…> Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. В Киевской области и Киеве, очень тяжело — в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской областях», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Он уточнил, что в регионах, где продолжаются отключения электроснабжения, действуют стабилизационные погодные графики. Аварийные отключения происходят в Одесской области и Киеве. Проблемы с электроснабжением на Украине начались после ударов ВС РФ по ее энергетической инфраструктуре. Власти Киева рекомендовали жителям покинуть город на зиму, если есть такая возможность.