Власти Киева попросили жителей покинуть город

В настоящее время ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая. Украинцам, у которых есть возможность провести зиму в благоприятных условиях, стоит покинуть город. Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.
«На данный момент ситуация в Киеве сложная, но полностью под контролем. Если у людей есть возможность провести зиму в более комфортных условиях, то можно это сделать», — приводит Kyiv.media слова Витренко.
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В настоящее время ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая. Украинцам, у которых есть возможность провести зиму в благоприятных условиях, стоит покинуть город. Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко. «На данный момент ситуация в Киеве сложная, но полностью под контролем. Если у людей есть возможность провести зиму в более комфортных условиях, то можно это сделать», — приводит Kyiv.media слова Витренко. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что на Украине ожидаются проблемы с энергоснабжением этой зимой. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергетической инфраструктуры Киева, которая оказалась повреждена в результате действий ВС РФ, обойдется в 203 млн долларов.