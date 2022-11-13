Власти Киева попросили жителей покинуть город

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На данный момент ситуация в Киеве с электроснабжением сложная, заявил Андрей Витренко Фото:
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В настоящее время ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая. Украинцам, у которых есть возможность провести зиму в благоприятных условиях, стоит покинуть город. Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

«На данный момент ситуация в Киеве сложная, но полностью под контролем. Если у людей есть возможность провести зиму в более комфортных условиях, то можно это сделать», — приводит Kyiv.media слова Витренко.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что на Украине ожидаются проблемы с энергоснабжением этой зимой. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергетической инфраструктуры Киева, которая оказалась повреждена в результате действий ВС РФ, обойдется в 203 млн долларов.

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В настоящее время ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая. Украинцам, у которых есть возможность провести зиму в благоприятных условиях, стоит покинуть город. Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко. «На данный момент ситуация в Киеве сложная, но полностью под контролем. Если у людей есть возможность провести зиму в более комфортных условиях, то можно это сделать», — приводит Kyiv.media слова Витренко. Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что на Украине ожидаются проблемы с энергоснабжением этой зимой. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление энергетической инфраструктуры Киева, которая оказалась повреждена в результате действий ВС РФ, обойдется в 203 млн долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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